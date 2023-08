Inflace v České republice je pátá nejvyšší v zemích OECD, zjistila studie

Míra inflace v České republice byla po uzavření prvního pololetí v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pátá nejvyšší, a to po Turecku, Maďarsku, Polsku a Slovensku. Vyplývá to ze zprávy o vývoji inflace v roce 2023, kterou sestavila společnost Utility Bidder. Naopak nejnižší míru inflace vykázalo Švýcarsko (1,7 procenta), následuje Řecko (1,8 procenta) a Španělsko (1,9 procenta).



Náklady na jídlo a nealkoholické nápoje za poslední rok do konce června vzrostly v zemích OECD o 17,37 procenta, což je více než u jakékoli jiné položky. Za nimi následovaly ceny za ubytování v hotelech (plus 9,52 procenta) a ceny za komunikační služby (plus 9,29 procenta).



Naopak nejslabší nárůst od loňského roku zaznamenaly náklady na dopravu, které se zvýšily o 1,68 procenta. Vzdělávání podražilo o 3,19 procenta. Ostatní zboží a služby ve sledovaných zemích, například textil a nábytek, dohromady zaznamenaly nárůst o 6,48 procenta.



"Česko se zařadilo mezi země OECD s nejvyšší inflaci, potkaly se zde silné poptávkové tlaky, výrazné dopady nabídkových tlaků a málo důrazná měnová politika," řekl ČTK analytik David Marek ze společnosti Deloitte. Daní za to je podle něj snížení životní úrovně.



Země s nejvyšší mírou inflace v rámci OECD (k červnu 2023):