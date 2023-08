Nasdaq předvedl největší rally za 3 měsíce;, Nvidia zavřela na rekordu

Americké trhy dnes nečekaně předvedly mohutnou rally, když investoři po nedávném výběru zisků opět začínají nalévat peníze do technologického sektoru. Průzkum ukázal, že právě technologie byly mezi nejvíce žádanými sektory v rámci přílivu 3,7 mld. USD do amerických akcií v minulém týdnu. V úvodu to přitom na žádnou velkou rally nevypadalo, když akcie spíše přešlapovaly na místě poté, co během posledních dvou dnů zaznamenaly první dvoudenní růst v tomto měsíci. Index Nasdaq 100 nakonec posílil o více než 2 %, což je nejrychlejší růst od konce května. Velice dobře si vedl i index S&P 500, který zpevnil o více než 1,3 %.



Výraznou vzpruhu přinesla dnešní makrodata, když index spotřebitelské důvěry propadl nečekaně na 106,1, zatímco analytický konsensus počítal s poklesem na 116 b. V tomto týdnu nás čekají data z amerického trhu práce, který je možná tím hlavním problémem, který leží v žaludku americkým centrálním bankéřům. Trh práce v zámoří totiž zůstává velice silný navzdory silně restriktivní politice Fedu, a tak neustále utvrzuje Fed, že je třeba být extrémně restriktivní. Jakýkoliv náznak, že trhu práce přece jen začíná docházet dech, by byl pro investory vítanou vzpruhou (ačkoliv to může znít na první pohled absurdně), protože by zřejmě zvýšil sázky na blížící se obrat v cyklu utahování měnové politiky. Jistý náznak v tomto ohledu přišel již dnes, když zpráva o volných pracovních místech JOLTS odhalila, že otevřená pracovní místa v červenci nečekaně poklesla na 8,8 mil. proti konsensuálnímu analytickému odhadu na úrovni 9,46 mil.



Ještě včera jsme u akcií viděli zprávu, že její PE postavené z očekávaného zisku v příštích 12 měsících je na úrovni 33, což je nejníže od prosince 2022. Jako by tato zpráva investory naladila a akcie Nvidie po včerejším 1,8% růstu přidaly další 4 %, aby tak zavřely na historicky nejvyšší zavírací ceně 487,8 USD.