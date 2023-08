Microsoft nebude spojovat Teams a Office, aby se v EU vyhnul pokutě

Americká softwarová společnost oddělí svoji aplikaci pro videokonferenční hovory Teams od softwarového produktu Office a usnadní spolupráci svého softwaru s konkurenčními produkty. to dnes oznáml na svém blogu. Firma se tak snaží odvrátit hrozbu pokuty od Evropské unie.



Microsoft přichází s návrhem změn měsíc po tom, co Evropská komise (EK), která funguje jako antimonopolní úřad EU, začala spojování obou produktů zkoumat. Rozhodnutí přišlo poté, co si konkurenční firma Slack v roce 2020 stěžovala, že nutí zákazníky k automatické instalaci aplikace Teams ve svých zařízeních a že praxe slučování dvou služeb porušuje zákony EU. už dříve nabídl ústupky, podle EK však nebyly dostatečné.



Komise uvedla, že oznámení vzala na vědomí. Odmítla se ale k němu podrobněji vyjádřit.



Služba Teams byla do Office 365 přidána v roce 2017 zdarma. Nakonec nahradila službu Skype Business a její popularita vzrostla v době pandemie, mimo jiné díky videokonferencím.



"Dnes oznamujeme proaktivní změny, které - jak doufáme - začnou tyto obavy smysluplně řešit, i když vyšetřování Evropské komise pokračuje a my s ní spolupracujeme," uvedla na firemním blogu viceprezidentka pro evropské záležitosti Nanna-Louise Lindeová. Změny podle ní řeší dvě obavy EU. Zákazníci si jednak budou moci vybrat i levnější podnikovou sadu bez Teams, jednak firma usnadní spolupráci mezi konkurenčními řešeními pro komunikaci a sadami 365 a Office 365. Změny budou platné od 1. října.



Microsoft za poslední desetiletí dostal od EU řady pokut za monopolní chování. Jejich celková výše činí 2,2 miliardy eur (53 miliard Kč), jsou hlavně za vázání nebo spojování dvou a více produktů dohromady.