Bokeh Capital Partners: NVIDIA nemusí mít takový náskok, aby se vyhnula konkurenci

Jay Powell ve svém posledním projevu v podstatě řekl to samé, co říkal doposud. Inflace musí klesnout ke 2 % a americká centrální banka se ve svém rozhodování řídí zejména tím, jaká z ekonomiky přicházejí aktuální data. Pro CNBC to uvedla Kim Forrest z Bokeh Capital Partners, podle které je šéf Fedu konzistentní ve svých prohlášeních a dává jasná vodítka ohledně toho, jak Fed uvažuje a pracuje. Poté už se rozhovor stočil přímo k akciovému trhu a konkrétním titulům.



Na CNBC se věnovali akciím společnosti NVIDIA, které jsou populární díky tématu umělé inteligence. Poměr cen a zisků očekávaných v následujících 12 měsících se tu podle CNBC nyní pohybuje kolem třiceti a Forrest k valuacím této firmy uvedla, že jsou hodně vysoko, „ať se na ně díváme jakkoliv.“ Umělá inteligence ale podle investorky není jen další bublinou na trhu, jde o věc, která skutečně přinese růst produktivity a „možná nějakou zábavu“.



Forrest podle svých slov dříve pracovala jako softwarová inženýrka právě v oboru umělé inteligence a ví tak dobře, že klíčem k rozvoji a uplatnění této technologie jsou data. Od toho se pak podle ní odvíjí i atraktivita některých akcií a zmínila v této souvislosti , Netapp a Synopsys. Na CNBC pak poukázali na to, že NVIDIA se sice obchoduje se zmíněným PE kolem třiceti, ale Cola má PE na více než dvaceti dvou. „Jakou akcii byste tak radši vlastnila?“



Na tuto otázku investorka odpověděla, že NVIDIA není jedinou firmou, která vyrábí čipy. A řada společností se bude snažit vyrábět čipy, které jsou používané při práci s umělou inteligencí. Forrest si také podle svých slov není jistá tím, že NVIDIA má před ostatními takový náskok, že by díky němu byla schopná vyhnout se tlaku konkurence. Následně pak investorka uvedla, že její společnost sleduje i jiné sektory než technologie, mimo jiné zboží dlouhodobé spotřeby, které je podle ní nyní v nemilosti trhů. Za pohled pak stojí i finanční tituly, protože se blížíme konci cyklu zvedání sazeb. Nicméně u všeho platí, že „je třeba udělat si domácí úkoly“, aby například u bank investor neskončil s nějakou, která má slabou rozvahu.

