Nvidia se podle největšího býka přiblíží k tržní kapitalizaci Applu. O jak moc odvážnou předpověď se jedná?

Pomalu chladnoucí růst akcií společnosti nezastavil analytiky na Wall Street od raketového navyšování jejich cílových cen, nicméně jeden z nich se stále tyčí nad ostatními. Hans Mosesmann, analytik Rosenblatt Securities, má cíl na úrovni 1100 dolaru za akcii, který – pokud by byl dosažen – by Nvidii přiřkl tržní hodnotu více než 2,7 bilionu dolarů. To by konkurovalo společnosti , která je aktuálně oceněna trhem na 2,9 bilionu dolarů.

„Epické výsledky a výhled společnosti dvě čtvrtletí v řadě jsou prostě bezprecedentní a jízda teprve začíná,“ vysvětluje Mosesmann proč zvýšil cíl z 800 USD za akcii.

Zdroj: Bloomberg

Mosesmannovo navýšení má kořeny v očekávání, že zvýší nabídku v každém nadcházejícím čtvrtletí až do příštího roku, jak před týdnem avizoval šéf Nvidie Jensen Huang. To by jí podle Mosesmanna umožnilo přiblížit se k uspokojení obrovské poptávky po umělé inteligenci a posunout zisky na akcii do pásma vysoko nad 20 USD ve fiskálním roce 2026. Průměrný odhad analytiků zisků na akcii činí 10 USD pro rok 2024 a 16 USD pro rok 2025.

Průměrná cílová cena analytiků se zvýšila na 644 USD v návaznosti na výsledky výrobce čipů z minulého týdne, která přinesla obrovské zisky. Jedná se o největší rozdíl vůči tržní ceně od ledna. Implikuje to další růst akcie o 32 % nad rámec již realizovaných 234 % od začátku roku.

Huang minulý týden řekl, že očekává přechod většiny trhu s datovými centry v hodnotě 1 bilionu dolarů na zrychlenou výpočetní techniku pro generativní AI modely, což urychlí řešení jednotlivých úkolů díky rozdělení na menší části a jejich souběžné řešení. Podle Mosesmanna ostatní aktivity Nvidie – včetně čipů pro automobily, síťových prvků a osobních počítačů – „jsou jen omáčkou“.

Nicméně navzdory tomu, že výhled tržeb Nvidie vysoko předčil průměrný odhad analytiků druhé čtvrtletí po sobě akcie během dvou dnů po zveřejnění výsledků klesly, což je daleko od euforie, která provázela květnové výsledky.

Ne každý je však bezvýhradně „bullish“ – ze 60 analytiků na Bloombergu mají 4 doporučení „držet“. A přestože akcie Nvidie korigovaly, stále se obchodují s 50 % prémií vůči indexu Nasdaq 100.

To je pro Davida Trainera, šéfa výzkumné společnosti New Constructs, příliš mnoho, i když si velmi váží podnikání a vedení společnosti . „Nemá smysl kupovat akcie společnosti při jejím současném ocenění,“ řekl.

Další, jako Brad Slingerlend z NZS Capital, vidí paralely s boomem a následným propadem, který zažila společnost Systems a další IT firmy na konci 90. let. „Právě teď je divoká, celosvětová bublina kolem GPUs,“ napsal Slingerlend. „Předvídatelně praskne v příštích několika letech, protože mnoho z těchto GPU zůstane díky nadměrné výrobě ležet ladem.“

Zdroj: Bloomberg