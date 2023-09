Stávky zneklidňují trh s LNG. Chevron chce v Austrálii zasáhnout dosud nevyužitým zákonem

Společnost Australia neočekává, že by se v nynějším sporu o mzdy a pracovní podmínky dohodla s odbory. Místo toho se pokusí využít nové, dosud neotestované právní možnosti, aby zastavila stávky ve svých zařízeních na zkapalněný zemní plyn (LNG) Gorgon a Wheatstone. Uvedla to dnes agentura Reuters. V obou zařízeních, která se na celosvětových dodávkách LNG podílejí více než pěti procenty, se nyní odbory připravují na stávku v plném rozsahu. Austrálie je největším vývozcem LNG na světě.



Stovky zaměstnanců v obou zařízeních zahájily minulý týden v pátek zatím krátké stávky, vzhledem k tomu, že pětidenní jednání o mzdách a pracovních podmínkách skončila bez dohody. Odbory uvedly, že bez dohody od čtvrtka vystupňují stávky a v plánu mají práci na dva týdny úplně přerušit.



Chevron dnes oznámil, že nevidí rozumné vyhlídky na dohodu. Požádá proto australského arbitra, organizaci Fair Work Commission, o vyhlášení stavu neřešitelného vyjednávání. Pokud to bude uznáno, bude možné ukončit stávku.



Mluvčí Chevronu na dotaz agentury Reuters řekl, že obě zařízení jsou zatím v provozu. Další podrobnosti však odmítl sdělit.



Případ bude přelomovým testem nových zákonů zavedených v červnu, které zmocňují arbitra, aby donutil strany k dohodě, kterou nejsou schopny uzavřít samy.



Vzhledem k tomu, že odbory mají zahájit plnohodnotné stávky ve čtvrtek, není pravděpodobné, že arbitr bude mít čas vyslechnout argumenty a rozhodnout dříve. První slyšení je naplánováno na úterý 15:00 místního času (07:00 SELČ) v Melbourne a bude se zabývat pouze administrativními otázkami.



I kdyby stávky eskalovaly, analytici několik týdnů neočekávají přerušení produkce, protože obě zařízení mají uskladněné zásoby. Někteří zaměstnanci závodu Wheatstone také nabídli, že i v době stávky budou pracovat, aby udrželi v chodu domácí dodávky. Problémy s dodávkami by se tak projevily až po několika týdnech.