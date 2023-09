Nejslabším článkem pátečního obchodování byly akcie technologického Nasdaq Composite

Páteční obchodní seance od samého počátku obchodování neprobíhala dobře a kupříkladu technologický Nasdaq Composite, který dnes odepsal více jak 1 %, umazal i týdenní zisk, když zakončil obchodování v 37. týdnu roku 2023 v červených hodnotách.Méně nevydařené obchodování si připsal průmyslový Dow Jones Industrial Average, který zaostal za včerejším dnem „pouze“ o 0,8 %. I přes solidní pohyb ropy , když WTI i severomořský Brent zakončily pátek v plusu, se energetický sektor propadl o zhruba 1 % (CVX US -0,44 %, XOM US -1,51 %).Naprosto mizernou seanci zaznamenaly akcie z polovodičového sektoru. Důvodem výrazného propadu je zpráva, že Taiwan Semi. (TSM US) oznámil dodavatelům, že bude třeba odložit dodávky některých zařízení, AMD US -4,82 %, NVDA US -3,69 %, TSM US -2,43 %, US -4,06 %.Podruhé se na Nasdaqu obchodovaly akcie Arm Holding, a ačkoliv na startu obchodního dne přidával okolo 6 %, tak ani akcie nováčka nebyly ušetřeny poklesu a odevzdaly 4,47 %.Akcie automobilek Motor či se v pátek i přes ztroskotání vyjednávání členů United Auto Workers a následného vstupu do stávky obchodovaly v kladných hodnotách, kdy zmíněný přidal necelé 1 % a Motor nakonec zakončil takřka beze změny.Akcie softwarové firmy se vydaly po zveřejnění výsledků za 3Q23 jižním směrem a za čtvrteční závěrečnou cenou zaostaly o více jak 4 %. Čistý zisk na akcii byl o 2,79 % vyšší než očekávání analytiků, a to vše při tržbách 4,86 mld. USD , tedy v rámci konsensu. Jedním z důvodů propadu je zklamání investorů, které plyne z nedostatečné poptávky po produktech s AI, které měly výrazněji navýšit příjmy.Příští čtvrtek je před investory klíčová událost měsíce září. FED zveřejní buď zvýšení základní úrokové sazby nebo zachování sazby na úrovni 5,50 % minimálně do listopadového jednání. Trh se přiklání spíše k zachování zákl. úrokové sazby na současné úrovni.