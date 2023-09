Cisco za 28 miliard USD koupí firmu Splunk, která se zabývá kyberbezpečností

Americká společnost System převezme zhruba za 28 miliard USD (642,9 miliardy Kč) firmu Splunk, která se zabývá kybernetickou bezpečností. Je to zatím největší akvizice firmy , která tím chce posílit své softwarové podnikání a profitovat z růstu zájmu o umělou inteligenci (AI). Vyplývá to z dnešního sdělení firem.



"Spojením se a Splunk stanou jednou z největších softwarových společností na světě. Urychlí tím transformaci podnikání firmy k pravidelným a stálým výnosům," uvedly společnosti. Dohodu jednomyslně schválily správní rady obou firem a pokud ji schválí regulační úřady, měla by být uzavřena do konce třetího čtvrtletí příštího roku.



Cisco akvizicí posiluje v nabídce obrany proti bezpečnostním hrozbám, které může zvýšit širší využívání AI. "Od detekce hrozeb a reakce na ně až po jejich předvídání a prevenci, pomůžeme organizacím všech velikostí zvýšit bezpečnost a odolnost," dodal generální ředitel firmy Chuck Robbins.



Podle dohody zaplatí za jednu akcii firmy Splunk 157 USD. Ve srovnání se středeční závěrečnou cenou akcií to představuje prémii kolem 31 procent.



Reakce analytiků na transakci se různí. Transakce vyvolává obavy z možného překrývání produktů, kontroly ze strany regulačních orgánů a ceny, kterou zaplatí. Thomas Hayes z fondu Great Hill Capital nicméně agentuře Reuters řekl, že dohoda je vítězstvím pro obě strany.



Splunk se zabývá kybernetickou bezpečností a pomáhá podnikům monitorovat a analyzovat jejich data, aby se minimalizovalo riziko hackerských útoků a rychleji řešily technické problémy. Má více než 15.000 zákazníků, mezi nimiž jsou i firmy, jako je , a Porsche.



Cisco vyrábí a prodává telekomunikační a síťová zařízení a také doplňkový software.