Víkendář: Bývalý šéf Cisca o AI a investicích mimo USA

Z dlouhodobého hlediska se nacházíme na samém počátku vlny nových technologií, která se bude točit kolem umělé inteligence (AI). V rozhovoru pro Yahoo Finance to uvedl bývalý ředitel společnosti John Chambers. Podle něj tak jde o pokračování linie, která začala počítači a pokračovala přes internet a cloud. „Ty firmy, které uchopí AI správně, budou mít před sebou hezkou budoucnost, ty, které ne, budou zaostávat,“ míní expert.



Podle Chamberse bude v technologickém odvětví probíhat konsolidace, investoři by se měli zaměřit na ty firmy, které mají „dobrou AI strategii“. Tato technologie ale podle něj změní každou společnost. Prodeje na akciích velkých technologických firem pak podle experta nemusí být ještě u konce, protože „lidé se snaží uhodnout, kdo tu bude vítězem a kdo ne.“ K tomu Chambers připomněl, že v minulosti se na vlnách nových technologií obvykle nevezly společnosti, které výrazně rostly díky těm předchozím. Platilo to třeba o výrobcích počítačů či během nástupu internetu.



Chambers se domnívá, že pro velké společnosti se silnou pozicí na existujícím trhu není jednoduché provést transformaci, která by je posunula směrem k úspěchu s technologiemi novými. K tomu ale dodal, že třeba momentálně takovou změnu provádí. Na Yahoo Finance k tomu dodali, že velké technologické společnosti mají v současnosti velkou zásobu hotovosti a zdroje, které mohou používat ke koupi mladých firem.



Chambers s tím souhlasí, ale také si myslí, že žádná firma by se neměla stát „příliš velkou“ a inovace podle něj vždy přicházely ze strany menších mladých společností. Nakonec tak místo akvizic může docházet spíše k tvorbě partnerských vztahů, protože velké firmy „budou chtít u těch menších zachovat jejich momentum“. Chambers je přitom aktivním investorem v oblasti neobchodovaných technologických firem, podle něj se tu vytvořila bublina, ale i přesto jsou společnosti, které nakonec budou atraktivní.



Na otázku týkající se geografického zaměření investic Chambers odpověděl, že se právě chystá na cestu do Indie. Ta má podle něj velký potenciál mimo jiné proto, jaké ekonomické reformy plánuje tamní vláda. K tomu investor zmínil i vysokou podporu, kterou tato vláda má, což je podle experta rozdíl od Spojených států. Měli by se ředitelé společností vyjadřovat i k tématům, která s jejich byznysem přímo nesouvisí? Podle experta „se nemusí vyjadřovat hned ke všemu“, ale je dobré tak činit v oblastech, kterým skutečně rozumí.

Zdroj: Yahoo Finance