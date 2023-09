Británie přerušila zvyšování úroků, základní sazba zůstává na 5,25 procenta

Britská centrální banka dnes ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 5,25 procenta. Pozastavila tak zvyšování úroků, které zahájila v prosinci 2021. Nevyloučila však, že zvyšování úroků obnoví. Přerušením dosavadního zpřísňování měnové politiky banka reaguje na zmírnění inflace a na zpomalující růst domácí ekonomiky. Základní sazba je teď nejvýše za 15 let.



"Narůstají známky určitého dopadu přísnější měnové politiky na trh práce a širší vývoj ekonomiky," uvedla centrální banka v dnešní zprávě. "Očekává se, že inflace bude v blízké době pokračovat ve výrazném poklesu," dodala. Zároveň snížila odhad růstu britské ekonomiky ve třetím čtvrtletí na 0,1 procenta z dříve předpokládaných 0,4 procenta.



Pro zachování základní sazby dnes hlasovalo pět z devíti členů měnového výboru centrální banky. Čtyři členové se vyslovili pro její zvýšení na 5,50 procenta. "Další zpřísnění měnové politiky bude zapotřebí, pokud se prokáže existence trvalejších inflačních tlaků," uvedla banka.



Zvyšování nákladů na úvěry obvykle pomáhá snížit inflaci, zároveň má však negativní dopad na hospodářský růst. Britský statistický úřad ve středu oznámil, že meziroční růst spotřebitelských cen v Británii v srpnu zpomalil na 6,7 procenta z červencových 6,8 procenta. Minulý týden úřad uvedl, že hrubý domácí produkt (HDP) Británie se v červenci meziměsíčně snížil o 0,5 procenta. Zaznamenal tak nejvýraznější pokles od začátku letošního roku.



"Hlavním faktorem stojícím za rozhodnutím banky byl nepochybně srpnový pokles míry inflace," uvedl analytik Jeremy Batstone-Carr ze společnosti Raymond James. "Červencový hospodářský útlum navíc znamená zhoršení prognózy pro hospodářskou aktivitu ve třetím čtvrtletí. To je jasný signál, že inflační tlaky, včetně tlaků mzdových, budou v podzimních měsících dál ustupovat," dodal.



Guvernér centrální banky Andrew Bailey a někteří další členové měnového výboru v poslední době naznačovali, že se blíží přestávka ve zvyšování úroků. Zároveň však dali najevo, že úroky pravděpodobně po určitou dobu zůstanou na vysoké úrovni, aby byla inflace pod kontrolou.



"Budeme pozorně sledovat, zda je zapotřebí další zvýšení úroků," uvedl Bailey po dnešním rozhodnutí banky. "Budeme muset držet úrokové sazby dostatečně vysoko po dostatečně dlouhou dobu, abychom zajistili splnění svého úkolu. Za všech okolností budeme dělat to, co je zapotřebí, aby se inflace vrátila k normálu," dodal. Dlouhodobým cílem banky je držet inflaci na dvou procentech.



Analytik Hugh Gimber ze společnosti J.P. Morgan Asset Management uvedl, že navzdory snaze banky ponechat si otevřené dveře k dalšímu zpřísňování měnové politiky bude nyní řada investorů předpokládat, že zvyšování úrokových sazeb v Británii už skončilo. Varoval nicméně, že za nynějším poklesem inflace ve službách stojí zejména sezonní faktory související s cenami letenek a hotelových pobytů. Upozornil také, že pokles cen energií na domácím trhu by mohl v příštích měsících kompenzovat výrazný růst cen ropy na světových trzích.