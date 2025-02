Perly týdne: Co letos (ne)udělá Fed a co tíží Teslu

Dan Niles z Niles Investment Management na CNBC porovnával akcie společnosti CISCO s akciemi společnosti NVIDIA. Analytik společnosti Oppenheimer & Co. Colin Rusch se na CNBC dělil o svůj pohled na Teslu. A Paul McCulley rozebíral další možný vývoj sazeb a monetární politiky.



NVIDIA jako CISCO? Dan Niles z Niles Investment Management na CNBC porovnával akcie společnosti CISCO s akciemi společnosti NVIDIA. Podobnost podle něj může být v tom, že v době nástupu internetu byly akcie první firmy mnohem výše, než kde se nachází nyní. V současné době se zase intenzivně hovoří o umělé inteligenci a v souvislosti s ní o druhé firmě. Přesněji řečeno v souvislosti s tím, jak moc se aktuálně investuje do infrastruktury pro AI.



Poslední dva roky se podle investora nesly zejména v duchu uvedených investic do infrastruktury, nyní se ale bude situace měnit a hlavním tématem bude práce s daty. Právě proto považuje nyní akcie společnosti CISCO za atraktivní. K tomu se podle Nilese akcie obchoduje s poměrem cen k ziskům na 17, zatímco u celého indexu S&P 500 je to 26.



K monetární politice Niles uvedl, že americká centrální banka pravděpodobně letos „neudělá nic…, pokud by ale přišla další dávka přehřátých inflačních čísel, Fed by měl problém.“ Investor v této souvislosti připomněl vývoj roku 2021, kdy první známky vysoké inflace prošly na trzích bez větších obav, protože se věřilo, že jde o přechodný jev. Když se ale začalo ukazovat, že tomu tak není, došlo k prudké změně monetární politiky a také na trzích.



Následující graf od ukazuje očekávané zisky pro sedmičku velkých technologií a pro zbytek trhu. Podle očekávání by se tempa růstu zisků měla u obou skupin začít výrazně přibližovat – zbytek trhu by měl zvyšovat tempo růstu, zatímco sedmička technologií by měla na rychlosti ubírat:





Zdroj: X



a letošní korekce: Na Yahoo Finance si všímají letošního výrazného poklesu akcií Tesly. Analytik společnosti Oppenheimer & Co. Colin Rusch k tomu řekl, že po volbách tento titul prudce posiloval a došlo k určitému odtržení sentimentu od fundamentu. podle experta dokázala změnit svůj model a posunula se od automobilky ke společnosti intenzivně využívající umělou inteligenci a nové technologie. To jí sice samo o sobě dává lepší růstový profil, ale výzvou se stává právě segment výroby elektromobilů.



Rusch poukázal na rostoucí nákladové tlaky a vývoj v Číně, kde dochází k poklesu marží u firem zaměřených na elektromobilitu. K tomu zmínil „aktivity Elona Muska mimo Teslu“. Za pozornost stojí i to, že čínská BYD žádá o schválení svého systému autonomního řízení, a to ukazuje, že konkurence v této oblasti nabírá na intenzitě. Navíc podle experta hrozí, že řidiči v Evropě se budou odklánět od vozů Tesly směrem ke konkurenci. Firma má přitom potenciál, ale analytik by podle svých slov rád viděl konkrétnější důkazy jeho naplňování a zatím její čísla spíše ukazují opačným směrem.



Trump, Fed a ekonomika: Paul McCulley, který působil mimo jiné jako hlavní ekonom společnosti PIMCO, hovořil na CNBC o dlouhodobých dopadech politiky nové americké vlády. Na dotaz týkající se možných souvisejících rizik uvedl, že rizika se týkají „her, ve kterých znáte parametry.“ Proti tomu stojí nejistota, kde jde o hry, ve kterých ani nejsou známy parametry a pravidla. Investoři přitom mohou jinak reagovat na rizika a na nejistotu. V prvním případě „mohou dál hrát, ale ve druhém se mohou rozhodnout pro ukončení hry.“ Nyní přitom vládne značná míra nejistoty, a ta se může týkat i monetární politiky.



Podle ekonoma se momentálně americká centrální banka nachází v dobré pozici, tak, jak o tom hovoří někteří její zástupci. Inflace totiž klesá a nezaměstnanost se drží na nízkých úrovních. Fed tak není daleko od naplňování obou stran jeho mandátu. K tomu expert poukázal na to, že šéf centrální banky Jay Powell míní, že takzvané neutrální sazby po roce 2020 výrazně vzrostly. Jejich přesná úroveň známa není, nicméně McCulley odhaduje, že sazby současné už od nich nejsou výrazně vzdáleny. To by znamenalo, že současné sazby již nejsou daleko od úrovní, kdy by ekonomiku nebrzdily, ale ani nestimulovaly.



Fed je v dobré pozici, i co se týče možných reakcí na kroky nové vlády a jejich dopadů na celé hospodářství. To by si přitom podle ekonoma mělo vést dobře, pokud jej ovšem Donald Trump svou politikou nějak výrazně nepoškodí. „Stagflační příchuť“ mají zejména cla, což by se mohlo projevit na větším napřimování výnosové křivky a růstu výnosů dlouhodobějších dluhopisů. Pokud by k němu došlo ve větší míře, mělo by to pak podle experta dopady na valuace celé řady dalších aktiv a také na sentiment. McCulley rovněž připomněl, že takový vývoj by se promítl i do finančních podmínek a tím by se zvýšil jeho dopad na ekonomiku.



Výroba zpět do USA? Capital Economics v souvislosti se snahou nové americké vlády přitáhnout výrobu zpět do USA srovnává mzdové náklady ve výrobním sektoru ve vybraných zemích. Spojené státy jsou indexovány na stovce, země jako Mexiko, Vietnam či Indie dosahují jen zlomku tamních mzdových nákladů:





Zdroj: X