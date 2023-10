Citi: Technologie vhodné do prostředí vyšších sazeb, energetiku podvážit

Scott Chronert, který působí jako stratég v , se domnívá, že energetika je nyní zralá na podvážení. Naopak globální technologie se nachází v bodě, kdy již začaly být atraktivní. Stratég na CNBC také uvedl, že globální technologie jsou vlastně do značné míry ty americké. Ty pak v poslední době prošly určitou korekcí, jejich fundament se ale nezhoršoval. Ve výsledku to přispívá k jejich zmíněné atraktivitě.



O technologiích a růstových akciích obecně se často říká, že jsou citlivější na růst sazeb než zbytek trhu. Chronert ale na CNBC vysvětloval, že velké technologie mají obecně menší zadlužení a také vysoký poměr toku hotovosti k dluhům. To pak podle experta zvyšuje jejich odolnost v prostředí rostoucích sazeb.



Ohledně mezinárodní alokace tvrdí, že je dobré nadvážit evropské trhy mimo Velkou Británii a rozvíjející se trhy. U Spojených států a Japonska má doporučení neutrální. Americkým akciím by pak pomohlo dosažení vrcholu na výnosech desetiletých vládních dluhopisů, které se také podle stratéga už blíží. Zmíněné doporučení u energetiky se pak opírá o predikce obratu na cenách ropy, které se podle stratéga již mohou na svém vrcholu nacházet.



O energetice hovořil na Yahoo Finance analytik společnosti Truist Neal Dingmann. Podle něj její investiční atraktivitu nyní neovlivňují ceny ropy tak moc, jak by se někteří mohli domnívat. Ve srovnání s předchozími roky totiž v tomto sektoru došlo k výraznému poklesu zadlužení a firmy tu také snižují své investiční výdaje. Jejich volný tok hotovosti tedy nemusí jít v takové míře na dluhovou službu a na investice.



Analytik uvedl, že pokud by ceny ropy měly dál růst a dostat se nad 100 dolarů za barel, nejatraktivnějšími firmami v energetice by pravděpodobně byly skutečně ty, které jsou na ceny této komodity nejcitlivější. Pokud by se ale ceny ropy měly stabilizovat či mírně klesnout, atraktivita se bude odvíjet zejména od provozní efektivity společností. Expert pak zmínil a Diamondback Energy. Zajímavá podle něj může být i Permian Resources Company, a to díky svému růstu a „návratnosti pro akcionáře, která by mu měla odpovídat.“

