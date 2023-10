Exxon Mobil blízko letošní největší akvizici, převzetí konkurenta mu zajistí dostatek levné ropy i po roce 2050

Ropná společnost Mobil jedná o převzetí společnosti Pioneer Natural Resources podle zdroje obeznámeného s touto záležitostí, čímž se blíží své největší akvizici za více než dvacet let, kdy se energetický gigant snaží stát dominantním producentem ropy v USA.

Podle deníku Wall Street Journal, který o jednáních informoval ve čtvrtek jako první, by dohoda mohla mít hodnotu až 60 miliard dolarů a mohla by být dokončena v nejbližších dnech, pokud nenastanou žádné komplikace.

Při této velikosti by se jednalo o potenciálně největší letošní transakci na světě, která by překonala akvizici výrobce léků proti rakovině Seagen farmaceutickým gigantem za 43 miliard dolarů oznámenou v březnu. Byla by to také největší akvizice společnosti od sloučení se společností Mobil v roce 1999 a energetický gigant by se stal největším producentem v americké ropné pánvi.

Akcie společnosti Pioneer ve čtvrtek uzavřely na hodnotě 214,96 USD za akcii, což společnost oceňuje na 50,1 miliardy USD.

Ačkoli transakce pokročila, může se ještě rozpadnout, uvedl zdroj. V reakci na žádost agentury Bloomberg o komentář i Pioneer uvedly, že se nevyjadřují k „tržním fámám“.

Dohoda se společností Pioneer by spojila dva největší vlastníky ploch v Permské pánvi v Texasu a Novém Mexiku, čímž by se společnost Mobil stala zdaleka největším producentem ropy v této oblasti s produkcí přibližně 1,2 milionu barelů denně – více než mnoho zemí OPEC. Společnost Mobil by také o desítky let rozšířila zásoby špičkových vrtů v pánvi, což by jí zajistilo levnou a málo rizikovou ropu i po roce 2050, která by zásobovala její obří rafinérskou síť na pobřeží Mexického zálivu.

Pozornost se soustředí na budoucnost společnosti Pioneer od chvíle, kdy její zakladatel a generální ředitel Scott Sheffield v dubnu oznámil, že na konci roku plánuje odejít do důchodu. Sheffield pracoval v Permské oblasti od 70. let minulého století a je považován za architekta břidlicového boomu, který z USA udělal ropnou velmoc.

Společnost Mobil se po akvizicích v permské oblasti poohlíží již několik let, ale má problémy s načasováním.

Během pandemie, kdy ceny ropy klesly a kdy společnost zvýšila kapitálové výdaje na velké globální projekty, utrpěly její finance újmu, což ji donutilo půjčit si miliardy dolarů na výplatu dividend akcionářům.

Poté, co společnost omezila výdaje, snížila náklady a využila výhod investic z období pandemie, její zisky v roce 2022 vzrostly na rekordních 59 miliard dolarů. Akcie společnosti mezitím v loňském roce posílily o více než 80 %, čímž zajistily finanční sílu pro potenciální dohodu se společností Pioneer, která by mohla definovat celou éru.

Generální ředitel společnosti Darren Woods v červenci investorům sdělil, že společnost nadále přezkoumává potenciální fúze a akvizice, ale zůstane „vybíravá“ a zaměří se na vytváření hodnoty.

Zdroj: Bloomberg