Skupina mmcité pokořila roční plán zisku o tři měsíce dříve. Zvyšuje výhled pro zisk EBITDA

Skupina mmcité dosáhla za první tři kvartály letošního roku růstu konsolidovaných tržeb o 27 % na více než 800 milionů korun. Provozní zisk EBITDA dosáhl výše téměř 83 milionů korun a EBITDA marže vzrostla na 10,4 procenta. Vedení společnosti tak zvýšilo letošní plán hospodaření. Zisk EBITDA očekává nově na úrovni 90 až 100 milionů korun.



Rekordní rok pro mmcité







Všechny pobočky mmcité zaznamenávají během letošního roku nárůst tržeb ve srovnání s loňským rokem, a všechny pobočky dosáhly i lepší EBITDA marže. Z obchodního pohledu se tak jedná o doposud nejlepší výsledek v historii firmy. Tahounem růstu byly především regiony na americkém kontinentu, kdy nejvíce rostly trhy v USA (meziročně tržby +41 %), v Brazílii (meziročně tržby +56 %), a zároveň se v Mexiku podařilo nastartovat stagnující trh.

mmcité také pokračuje ve zvolené strategii pro druhé pololetí – soustředit se na posílení a rozvoj vnitroevropských trhů. Za prvních 9 měsíců roku skupina mmcité téměř dosáhla na letošní plánovaný zisk EBITDA (aktuálně 83 mio. CZK vs. cíl 85 mio. CZK), což bylo zapříčiněno primárně zvýšením ziskové marže výroby mateřské společnosti. Růst marže byl pozitivně ovlivněn jak rostoucí efektivitou výroby, klesajícími cenami některých vstupů, tak i pozitivními obchodními výsledky jednotlivých poboček.

I přes dosavadní limitující podmínky ve vlastní výrobě dosáhla skupina mmcité EBITDA marže +10 %, kterou by měly nadále zvyšovat i stávající investiční projekty (digitalizace výroby, investice do nových výrobních zařízení), které povedou k dalšímu zefektivnění výroby. mmcité také usilovně pracuje na akvizici vhodného nového výrobního areálu.



Zvýšení výhledu hospodaření pro rok 2023



Skupina mmcité na základě dosavadních výsledků upravuje roční výhled hospodaření. V roce 2023 očekává tržby 1,161 až 1,314 mld. CZK, tj. meziroční růst až o 13,21 %. Snížení výhledu tržeb souvisí s aktuálními limity ve výrobě a s přesunutím části zakázek do Q1 2024. Provozní zisk EBITDA by měl vzrůst meziročně o 47 až 63 % a dosáhnout úrovně 90 až 100 mio. CZK. Tj. při EBITDA marži 7,5 až 8,0 %. Podobně se čeká i vyšší čistý zisk po zdanění, a to v rozmezí 50 až 60 mio. CZK při čisté marži 4,3 až 5,0 %.



„Růst marže byl pozitivně ovlivněn jak rostoucí produktivitou výroby, klesajícími cenami některých vstupů, tak pozitivními obchodními výsledky jednotlivých poboček. Na základě tohoto vývoje a nasmlouvaných zakázek do konce roku upravujeme roční plán hospodaření skupiny,“ okomentoval průběžné výsledky CEO David Karásek.



Globální skupina mmcité zastřešená českou mateřskou společností mmcité a.s. je výrobce a prodejce městského mobiliáře, který poskytuje městům nepostradatelné vybavení, jako jsou lavičky v parku, kašny, pítka, stojany na kola a mnoho dalšího. Dnes najdeme výrobky mmcité ve po celém světě s přímým obchodním zastoupením ve více než 30 zemích. Akcie společnosti se pod tickerem MMCTE.PR obchodují od 1. srpna 2023 na trhu START pražské burzy a na burze RM-Systém.