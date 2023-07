Investoři za 9 dní poptali všechny akcie mmcité nabízené při vstupu na START

Investoři již poptali všechny akcie, které výrobce městského mobiliáře společnost mmcité a.s. na trhu START pražské burzy aktuálně nabízí. Celkem se jedná o třetinový akcionářský podíl v hodnotě 160 až 200 milionů korun. Akcie poptaly investoři za pouhých 9 dní veřejné nabídky, v pondělí 24. července tak bylo poptáno na spodní ceně úpisu celkem 1.085.200 ks akcií.

Společnost mmcité a.s. nabízí novým investorům na burze až 1.000.000 ks nových kmenových akcií (1/3 společnosti) za cenu 160 až 200 CZK za akcii. Výtěžek z IPO ve výši 160 až 200 milionů korun by firmu ocenilo na 480 až 600 milionů korun. Výnosy z IPO budou použity na investice do rozšíření výrobních kapacit. Úpis akcií odstartoval 12. července v 10 hodin ráno a bude ukončen ve středu 26. července ve 12 hodin. Výsledky úpisu budou známy ještě tentýž den. Minimální velikost objednávky (1 lot) je stanovena na 100 ks akcií, tj. 16.000 až 20.000 CZK.

„Zájem o akcie mmcité jsme čekali značný a již před zahájením úpisu jsme tušili, že IPO bude úspěšné. Výrazně vyšší zájem však vidíme u drobných investorů, který jsme čekali konzervativně nižší, a to s ohledem na tržní situaci,“ komentuje vývoj František Bostl ze společnosti STARTEEPO, pro kterou je mmcité již sedmou úspěšnou IPO transakcí na trhu START.

„Předpokládáme, že emise má potenciál se přeupsat dvojnásobně. V praxi to bude znamenat, že investoři dostanou v průměru zhruba polovinu poptávaných akcií. Poptávající by tak již měli začít mírně taktizovat nejen s ohledem na nominální výši své objednávky, ale také s ohledem na zadávanou cenu. Aukční systém totiž zvýhodňuje či naopak znevýhodňuje investory dle parametrů objemu, ceny, ale i času,“ doplnil Bostl, který se jako významný investor stal těsně před IPO transakcí členem dozorčí rady mmcité a.s.

Bostl sám se transakce hodlá zúčastnit skrze svůj fond CZEGG VENTURES, který hodlá nakoupit 300.000 ks akcií (10 % společnosti), a jako fyzická osoba hodlá nakoupit dalších 60.000 ks akcií

(2 % společnosti). Dalším významným investorem je i IPO fond Národní rozvojové banky, který hodlá upsat 250.000 ks akcií (8,34 % společnosti).

Akcie mmcité a.s. se pak pod tickerem MMCTE.PR začnou obchodovat 1. srpna na trhu START Burzy cenných papírů Praha v aukčním režimu po jednotlivých lotech, a také duálně i na burze

RM-Systém, kde se budou akcie obchodovat kontinuálně s možností zadat objednávku již od 1 ks.

Bližší informace k transakci jsou zveřejněny na webových stránkách pro investory na odkaze mmcite.com/pro-investory. Skupinu mmcité lze také sledovat na twitterovém účtu twitter.com/mmcite_, který je pro účely investors relations hlavním komunikačním kanálem.

O městském mobiliáři mmcité

Vlastní firmu na výrobu městského mobiliáře založil současný majoritní akcionář a CEO David Karásek již v roce 1994, tehdy ještě se svým bývalým společníkem. Dnes najdeme mobiliář z jeho designové dílny po celém světě. Například na letišti Charlese de Gaulla v Paříži nebo i na horní stanici lanovky vedoucí na nejvyšší evropskou horu Mont Blanc. Celkové konsolidované tržby skupiny mmcité dosáhly v roce 2022 rekordní výše 1,161 mld. CZK a meziročně vzrostly o 40 %. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 22,50 % na 61,182 mio. CZK. Čistý zisk vzrostl na 32,183 mio. CZK.