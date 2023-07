mmcité vstupuje při silném zájmu investorů na trh START pražské burzy

Výrobce městského mobiliáře společnost mmcité a.s. dne 26. července 2023 úspěšně umístila své akcie na trhu START Burzy cenných papírů Praha, a.s. Celkem bylo alokováno mezi nové akcionáře 1 milion ks akcií za cenu 160 korun, tj. v celkovém objemu 160 milionů korun. Společnost tak byla investory ohodnocena na 480 milionů korun při násobku očekávaného letošního čistého zisku PE 9,75x a násobku provozního zisku EBITDA 5,63x.



Poptávka silně převýšila nabídku

Investoři celkem poptávali na ceně 160 korun až 2.282.400 ks akcií v celkovém objemu více než 365 milionů korun, tj. 228 % nabízeného množství. Poptávka tak na upisovací ceně převýšila nabídku více než dvojnásobně a tzv. míra alokace určující konečnou distribuci akcií investorům při krácení objednávek dosáhla zhruba 43,81 %.





"IPO společnosti mmcité přilákalo značnou pozornost ze strany institucionálních investorů i veřejnosti. Kniha objednávek byla naplněna již v průběhu devátého dne z celkových čtrnácti, během kterých úpis probíhal. Následně byla akcie přeupsána. Díky velkému zájmu o úpis museli být někteří investoři v rámci alokace (přidělování upsaných akcií jednotlivým upisovatelům) tzv. kráceni, což je u takto úspěšných úpisů zcela standardní," uvádí pražská burza.

„mmcité patří ve svém oboru mezi světovou špičku a vstup na pražskou burzu tak pro nás byl logickým krokem. Chtěl bych tedy všem našim novým akcionářům poděkovat za důvěru a těším se na společnou úspěšnou budoucnost,“ komentuje transakci majoritní vlastník a zakladatel skupiny David Karásek.

"Chtěl bych poblahopřát společnosti mmcité k velmi úspěšnému úpisu na pražské burze. Jsem rádi, že máme na burze inovativní společnost, která má zásadní vliv na tvorbu moderních a atraktivních veřejných prostorů, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí,“ uvedl pak generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, Petr Koblic.

Veřejná nabídka akcií se konala od 12. do 26. července a společnost mmcité a.s. během ní nabízela novým investorům na burze až 1.000.000 ks nových kmenových akcií (1/3 společnosti) za cenu 160 až 200 CZK za akcii. Výtěžek z IPO ve výši 160 milionů bude použit na investice do rozšíření výrobních kapacit.



„Vývoj posledních let nám přinesl enormní navýšení poptávek, a tudíž i nárůst realizovaných zakázek. Navýšení výrobních kapacit je pro nás nevyhnutelným krokem. Díky získanému kapitálu z IPO budeme schopni výrazně rozšířit výrobní možnosti a zvýšit efektivitu našeho podnikání. To by se mělo projevit v budoucím významném růstu naší ziskové marže,“ doplňuje Karásek.



„IPO mmcité a.s. se dnes zařadilo mezi historicky nejžádanější akciové transakce na trhu START. Věřím, že podobně úspěšný uvidíme i budoucí vývoj těchto akcií na trhu START i na burze RM-Systém, a to především díky velice atraktivní valuaci,“ komentuje výsledky úpisu František Bostl ze společnosti STARTEEPO, která celou transakci zastřešovala.



Akcie mmcité a.s. se pak pod tickerem MMCTE.PR začnou obchodovat 1. srpna na trhu START Burzy cenných papírů Praha v aukčním režimu po jednotlivých lotech, a také duálně i na burze RM-Systém, kde se budou akcie obchodovat kontinuálně s možností zadat objednávku již od 1 ks.



O městském mobiliáři mmcité

Vlastní firmu na výrobu městského mobiliáře založil současný majoritní akcionář a CEO David Karásek již v roce 1994, tehdy ještě se svým bývalým společníkem. Dnes najdeme mobiliář z jeho designové dílny po celém světě. Například na letišti Charlese de Gaulla v Paříži nebo i na horní stanici lanovky vedoucí na nejvyšší evropskou horu Mont Blanc. Celkové konsolidované tržby skupiny mmcité dosáhly v roce 2022 rekordní výše 1,161 mld. CZK a meziročně vzrostly o 40 %. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 22,50 % na 61,182 mio. CZK. Čistý zisk vzrostl na 32,183 mio. CZK.