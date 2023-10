Trhy v Evropě zamíří v úvodu výše. Z výsledků zarazil ropný gigant BP, doma vyšší zisk slibuje mmcité a končí termín pro nabídky na nové Dukovany

Data o HDP za třetí kvartál v Česku i eurozóně nebo inflace za říjen jsou v dnešním kalendáři mezi těmi, která budou trhy sledovat. Futures naznačují pozitivní úterní úvod v Evropě a rozpačitý zatím pro USA. Ze zahraničních výsledků budí pozornost výrazné ziskové zaostání , doma naopak výsledky těší a ziskový výhled zvedá mmcité, obchodovaná na trh START pražské burzy.

Futures: DAX +0,3 %, CAC +0,3 %, FTSE +0,1 %, DJIA na zelené nule, S&P 500 -0,2 %, Nasdaq -0,4 %.

zakončila 3Q s očištěným ziskem 3,29 mld. USD při konsensu analytiků pro Bloomberg 4,05 mld. USD, oznamuje zpětný odkup akcií v objemu 1,5 mld. USD.

Skupina mmcité dosáhla za první tři kvartály letošního roku růstu konsolidovaných tržeb o 27 % na více než 800 milionů korun. Provozní zisk EBITDA dosáhl výše téměř 83 milionů korun a EBITDA marže vzrostla na 10,4 procenta. Vedení společnosti tak zvýšilo letošní plán hospodaření. Zisk EBITDA očekává nově na úrovni 90 až 100 milionů korun.

Americká technologická společnost v pondělí večer představila nové počítače MacBook Pro a iMac a tři nové čipy, které je pohánějí. Společnost uvedla, že přepracovala grafické procesory.

Americká automobilka dosáhla s odborovým svazem zaměstnanců v automobilovém průmyslu UAW předběžné dohody o mzdách. Dohoda fakticky ukončí první souběžnou stávku ve třech detroitských automobilkách. z nich byla poslední, která dohodu ještě neměla dokončenou.

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes v 9:00 zveřejní první odhad vývoje ekonomiky ve třetím čtvrtletí. Analytici předpokládají, že se hospodářství stále nezotavilo z útlumu a hrubý domácí produkt (HDP) mezičtvrtletně mírně poklesl. Ve druhém čtvrtletí HDP mezičtvrtletně stagnoval, meziročně se snížil o 0,6 procenta. Česká ekonomika se tak stále nevrátila na úroveň před pandemií covidu-19.

Dnes vyprší termín pro podání finálních nabídek na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Všichni tři přihlášení uchazeči, severoamerický Westinghouse, korejský KHNP a francouzská EDF, už předchozích týdnech deklarovali, že svou nabídku do termínu podají. Detaily nabídek ovšem ještě po nějakou dobu nebudou veřejné. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036.