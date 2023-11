Americký podnik Vista Outdoor odmítl nabídku na spojení s českou Colt CZ

Americký výrobce munice a outdoorového vybavení Vista Outdoor odmítl nabídku na spojení, kterou mu předložila česká zbrojařská skupina Colt CZ. Firma to uvedla ve své středeční tiskové zprávě. Zástupci Coltu nechtěli rozhodnutí společnosti komentovat. Vista ale nadále doporučuje prodej své muniční divize Sporting Products jiné české firmě, a to Czechoslovak Group (CSG), jak oznámila v říjnu. Hodnota této transakce činí 1,91 miliardy dolarů (42,5 miliardy Kč).



Colt CZ předložil nabídku na spojení s Vistou minulý týden. Ocenil ji zhruba 16 procent nad cenou jejích akcií na burze, uvedla agentura Reuters.



"Správní rada rozhodla, že (návrh společnosti Colt CZ) nebude pro akcionáře Vista z finančního hlediska příznivější než transakce, které zamýšlí dohoda s CSG, a že neposkytuje základ pro spolupráci se společností Colt CZ,“ uvedl generální ředitel společnosti Vista Gary McArthur v dopise zveřejněném na webových stránkách firmy. "Správní rada proto (návrh) zamítá," stojí dále.



Zástupci Colt CZ se k rozhodnutí Visty nechtěli vyjadřovat. "Nekomentujeme probíhající nebo zvažované transakce," sdělila dnes ČTK ředitelka Colt CZ pro vnější vztahy Eva Svobodová.



Vista uvedla, že nabídka Colt CZ nezohledňuje hodnotu vytvořenou rozdělením outdoorové a sportovní divize. Ocenění 30 dolarů za akcii, jak předpokládá návrh, firmu Vista podhodnocuje. Vista nabídku považuje za nevyžádanou.



"Od počátku jsme přesvědčeni, že v porovnání s nabídkou Coltu dává naše dohoda s Vistou mnohem větší smysl jak pro akcionáře Visty, tak pro budoucnost obou částí firmy, a to nejen prodávané divize Sporting Products, ale i pro část Outdoor Products (napříště Revelyst), která předmětem prodeje není. Jsme rádi, že ke stejnému názoru došlo po prozkoumání návrhů Coltu nyní i představenstvo Visty," napsal dnes ČTK mluvčí CSG Andrej Čírtek.



Akcie Visty od předložení nabídky na spojení vzrostly o více než osm procent, od oznámení transakce s CSG ale vykazují propad skoro o 15 procent. Ve středu uzavřely na burze v New Yorku na 27,89 USD. Akcie Colt CZ na pražské burze klesly od podání návrhu na spojení s Vistou o dvě procenta. V úvodu dnešního obchodování vykazovaly nepatrný růst a pohybovaly se kolem 530 korun za kus, než začaly oslabovat.



