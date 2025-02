Deloitte: Počet fúzí a akvizic ve světě loni vzrostl o 7,5 % na 42.947

Počet fúzí a akvizic ve světě loni vzrostl o 7,5 procenta na 42.947, z toho v zemích Evropské unie a ve Velké Británii se zvýšil o 9,1 procenta na 12.682. Objem transakcí se přiblížil úrovni před válkou na Ukrajině. Vyplývá to z M&A Indexu, který společnost Deloitte poskytla ČTK.



Evropský trh v počtu transakcí roste podle Deloitte rychleji než americký i celosvětový trh. Evropa se ale stále zotavuje z poklesu v minulých letech a dorovnává celosvětovou úroveň aktivity. Ve srovnání s rokem 2021 se loni v Evropě uskutečnilo 74 procent transakcí, zatímco ve Spojených státech to bylo 79 procent transakcí.



Většina evropských zemí se loni zotavovala z předloňského poklesu. Hlavními tahouny růstu byly tři významné trhy, a to Británie s růstem o 12,2 procenta, Švédsko s růstem o 51,6 procenta a Španělsko s růstem o 36,7 procenta. Největší pokles zaznamenalo Řecko, a to o 33 procent. V Bulharsku pokles činil 29,2 procenta a ve Francii 12 procent.



Dominantní postavení v oblasti fúzí a akvizic si i nadále udržel zpracovatelský průmysl, který se na celkovém počtu transakcí v loňském roce podílel 24 procenty. Těsně za ním následoval sektor technologií, médií a telekomunikací s podílem 21,5 procenta, na třetím místě byl maloobchod s 15 procenty.



Globální vývoj a politika podle expertů Deloitte nadále ovlivňují situaci na trzích. "Válka na Ukrajině pokračuje, aniž by jedna ze stran získávala rozhodující výhodu. Dynamika napětí na Blízkém východě se v průběhu roku měnila s příchodem nových účastníků konfliktu mezi Izraelem a Hamásem nebo s pádem syrského režimu. Tyto události negativně ovlivňovaly finanční trhy, dodavatelské řetězce a ceny ropy i dalších komodit," komentovali vývoj na trhu.



Největší loňskou transakcí v České republice byl nákup deseti logistických parků americkou společností Blackstone, která je pořídila za 12 miliard korun od jiné americké firmy TPG Real Estate. Šlo nejen o největší transakci v Česku, ale zároveň o jednu z největších realitních transakcí v Evropě. Letos očekávají analytici Deloitte v Evropě nárůst transakcí o pět procent.



"Makroekonomické podmínky a rozkolísanost trhu byly vždy klíčovými faktory, které ovlivňovaly aktivitu fúzí a akvizic. V případě optimistického scénáře by počet evropských transakcí mohl dosáhnout až 4000. Tento scénář by vyžadoval mimo jiné i zrychlené tempo hospodářského růstu, snižování úrokových sazeb a posun investorů k pozitivnějšímu finančnímu očekávání, upozornil vedoucí partner oddělení finančního poradenství v Deloitte Miroslav Linhart.