Institut Ifo: Německé hospodářství v příštím roce poroste výrazně pomaleji

Německá ekonomika poroste v nadcházejícím roce výrazně pomaleji, než se očekávalo. Hospodářský institut Ifo v dnes zveřejněném výhledu počítá s meziročním zvýšením hrubého domácího produktu (HDP) o 0,9 procenta, ještě v září přitom vycházel z růstu o 1,4 procenta. Hlavní prognostik institutu Ifo Timo Wollmershäuser to zdůvodnil přetrvávající nejistotou a problémy v posledním čtvrtletí letošního roku. Německá vláda počítá na příští rok s růstem HDP o 1,3 procenta.



"Vývoj v posledním čtvrtletí roku 2023 bude proti předpokladům slabší, což bude mít dopad na nadcházející rok," řekl Wollmershäuser. "Nynější nejistota brzdí zotavení, protože kvůli ní spotřebitelé více šetří a podnikatelé i domácnosti méně investují," poznamenal.



Vliv na výrazně pomalejší tempo ekonomického oživení má podle Wollmershäusera i nejasná situace kolem rozpočtu na rok 2024. Německo se v polovině listopadu dostalo do rozpočtové krize, když ústavní soud označil převod 60 miliard eur (1,47 bilionu Kč) do klimatického fondu za protiústavní. Ve státní pokladně kvůli tomu pro letošní i nadcházející rok chybějí desítky miliard eur. Vláda kancléře Olafa Scholze už se ale dohodla na dodatku pro letošní rozpočet a také na přepracované podobě rozpočtu na rok 2024. Součástí dohody je dodržení dluhové brzdy v příštím roce, což ale znamená úspory a škrty, protože vláda musela uspořit 17 miliard eur (416 miliard Kč).



Podle Wollmershäusera má ale Německo všechny předpoklady pro zotavení své ekonomiky, protože mzdy rostou a zaměstnanost je vysoká jako nikdy dříve. Zpomaluje rovněž inflace, která se ve druhé polovině roku podle současných odhadů dostane na dvě procenta, což je cíl Evropské centrální banky (ECB). Za poklesem míry inflace jsou především nižší ceny energií. V sektoru spotřebitelských služeb ale podle Ifo zůstane míra inflace výrazně nad třemi procenty, důvodem je prudký růst mezd.



Zatímco výhled růstu HDP na příští rok institut Ifo zhoršil, v roce 2025 nově počítá s růstem o 1,3 procenta, což je o 0,1 procentního bodu více než v podzimním výhledu. V letošním roce se německé hospodářství podle Ifo naopak o 0,3 procenta propadne. Pokud jde o nezaměstnanost, Ifo očekává v nadcházejícím roce její zvýšení ze stávajících 5,7 procenta na 5,9 procenta, na rok 2025 pak odhaduje pokles na 5,6 procenta. Míru inflace v příštím roce čeká Ifo na 2,2 procenta a v roce následujícím na 1,8 procentu, pro letošní rok vychází z meziročního růstu spotřebitelských cen o 5,9 procenta.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. HDP Německa se podle vládních propočtů v celém letošním roce sníží o 0,4 procenta, v příštím roce se naopak o 1,3 procenta zvýší.