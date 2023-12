Podnikatelská aktivita v eurozóně se v prosinci překvapivě znovu snížila. Ukázaly to dnes předběžné výsledky průzkumu agentury S&P Global. Ekonomika zemí platících eurem se tak téměř jistě nachází v recesi, napsala agentura Reuters.



Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách a který je považován za spolehlivý indikátor celkové ekonomické situace, klesl na 47 bodů z listopadových 47,6 bodu. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že se index naopak zvýší, a to na 48 bodů. Pod hranicí 50 bodů, která odděluje růst od poklesu, se index nachází už sedm měsíců.



"Údaje vytvářejí skličující obrázek, protože ekonomika eurozóny nevykazuje žádné zřetelné známky oživení. Naopak - už šest měsíců v řadě klesá," uvedl analytik finančního ústavu Hamburg Commercial Bank (HCOB) Cyrus de la Rubia. "Pravděpodobnost, že eurozóna bude od třetího čtvrtletí v recesi, zůstává pozoruhodně vysoká," dodal.



Index PMI pro odvětví služeb, které je v eurozóně dominantní, klesl ze 48,7 bodu na 48,1 bodu. Anketa Reuters uváděla, že naopak vzroste, a to na 49 bodů. Poptávka po službách se znovu snížila, protože zadlužení spotřebitelé trpí pod tíhou vysokých úrokových sazeb.



Evropská centrální banka (ECB) ve čtvrtek ponechala základní úrokovou sazbu na 4,50 procenta. Zároveň uvedla, že výpůjční náklady na rekordních hodnotách ještě nějakou dobu zůstanou. Nedávný průzkum agentury Reuters mezi analytiky ukázal, že ECB se snižováním úroků začne až ve druhém čtvrtletí příštího roku.



Další špatný měsíc má za sebou i výrobní sektor. Index PMI pro zpracovatelský průmysl totiž zůstal na listopadové úrovni 44,2, bodu, anketa Reuters ho přitom odhadovala na 44,6 bodu. Už 18. měsíc nedosahuje hodnoty 50 bodů.



Statistický úřad Eurostat minulý týden oznámil, že hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se ve třetím čtvrtletí snížil o 0,1 procenta, zatímco ve druhém kvartálu o 0,1 procenta vzrostl. Stejně se podle Eurostatu vyvíjel HDP v Německu, které je největší ekonomikou eurozóny a je na něm závislá řada českých firem.