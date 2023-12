Řetězci H&M klesly ve čtvrtletí tržby o čtyři procenta, lidé méně utráceli

Švédskému prodejci oděvů klesly ve čtvrtém čtvrtletí jeho finančního roku tržby v místních měnách o čtyři procenta. Je to více, než odhadovali analytici, a zároveň největší pokles od třetího čtvrtletí loňského roku. Zákazníci méně utrácejí, firma také zavřela pobočky v Rusku. Druhý největší prodejce oděvů na světě o tom informoval ve svém dnešním sdělení. Akcie firmy po mírném poklesu v úvodu obchodování obrátily směr a posilují o 1 %.



Analytici odhadovali, že tržby klesnou o tři procenta. Pokud by se nezohlednilo Rusko a Bělorusko, snížily se tržby o procento. Ve švédských korunách se čisté tržby od září do listopadu téměř nezměnily a dosáhly 62,6 miliardy švédských korun (bezmála 136 miliard Kč).



Společnost podle agentury Reuters upřednostňuje před tržbami ziskovou marži. V příštím roce chce mít provozní marži na deseti procentech. Za prvních devět měsíců letošního roku dosahovala provozní marže 5,9 procenta. Finanční rok 2023 firmě skončil v listopadu.



Zpomalení růstu zvyšuje tlak na firmu, aby zvýšila slevy a zbavila se zásob. Společnost trpí hromaděním neprodaných oděvů už více než sedm let. V září řetězec varoval, že tržby v tomto měsíci klesaly kvůli abnormálně teplému začátku podzimu v Evropě.



V loňském roce prodej podpořilo dočasné znovuotevření prodejen v Rusku, posléze ale prodejce činnost v této zemi ukončil trvale. Společnost ale začala v listopadu postupně znovu otevírat pobočky na Ukrajině, kde loni v únoru ukončila provoz kvůli válce.



Konkurenční španělská společnost Inditex, která je vlastníkem řetězce Zara, ve středu oznámila sedmiprocentní nárůst čtvrtletních tržeb. To je nejpomalejší tempo růstu skoro za tři roky.



H&M je zranitelná vůči konkurenci jak ze strany Inditexu, tak i ze strany nově vznikající společnosti Shein, která se snaží získat podíl na trhu prostřednictvím nižších cen. Přesto akcie od začátku letošního roku vzrostly o 57 procent, jak se firma snaží zlepšit ziskovost a snížit objem neprodaných zásob.