Colt CZ kupuje tradičního českého výrobce malorážové munice Sellier & Bellot

Colt CZ získá 100 % akcií výrobce malorážové munice Sellier & Bellot a.s. za kombinaci peněžního plnění ve výši 350 milionů amerických dolarů a prostřednictvím nové emise kmenových akcií Colt CZ, která povede k nabytí podílu CBC na základním kapitálu Colt CZ Group v přibližné výši 27–28 % po skončení transakce. Konečný podíl CBC v Colt CZ Group bude určen v závislosti na auditovaných hospodářských výsledcích obou společností za rok 2023. Akvizice bude financována kombinací stávajících hotovostních zdrojů Společnosti a dluhového financování. Transakce podléhá schválení regulačních orgánů v různých zemích, která jsou očekávaná v první polovině roku 2024.



„Jsme hrdí na to, že můžeme ve Skupině Colt CZ přivítat společnost Sellier & Bellot, jednoho z nejstarších a nejvýznamnějších výrobců malorážové munice. Akvizice Sellier & Bellot zapadá do naší dlouhodobé strategie expandovat nejen v našem klíčovém segmentu ručních palných zbraní, ale i v souvisejících odvětvích, kdy je střelivo přirozeným doplňkem našich produktů. Těšíme se na spolupráci s vedením společnosti Sellier & Bellot, jejími zaměstnanci, partnery a zákazníky a také na nové příležitosti, které spojení se Sellier & Bellot nepochybně přinese celé naší Skupině,“ řekl Jan Drahota, prezident a předseda představenstva Colt CZ Group. „Těší nás, že CBC věří našemu příběhu a naší strategii, a stane se druhým největším akcionářem Colt CZ Group,“ doplnil Jan Drahota.



„Úspěšný vstup jedné z vlajkových lodí CBC Global Ammunition Group do skupiny Colt CZ výměnou za významný akciový podíl představuje začátek důležité strategické spolupráce. Jsme přesvědčeni o dlouhodobé vizi vedení Colt CZ a věříme, že transakce povede k tvorbě významné hodnoty mezi segmenty munice a střelných zbraní. Naše dceřiná společnost Magtech Ammunition bude i nadále sloužit jako specializovaný prodejní subjekt pro výrobky Sellier & Bellot ve Spojených státech. Tím bude zajištěn jedinečný zákaznický servis a spolehlivá distribuce, která dále udrží růstovou trajektorii společnosti Sellier & Bellot na nejvýznamnějším trhu s municí,“ říká Fabio Mazzaro, finanční ředitel CBC Global Ammunition LLC.



„Mám radost, že se Sellier & Bellot po mnoha úspěšných letech ve skupině CBC stane součástí Colt CZ Group, která má české kořeny a zároveň mezinárodní působnost. Jsme přesvědčeni, že spojení s Colt CZ Group přinese Sellier & Bellot skvělou budoucnost. Budeme pokračovat v budování naší tradiční značky a úzce spolupracovat s týmem Colt CZ Group na vývoji našich produktů, abychom našim zákazníkům dodávali ta nejlepší řešení," sdělil Radek Musil, generální ředitel Sellier & Bellot.



Společnost Sellier & Bellot je tradičním českým výrobcem munice a řadí se mezi nejstarší strojírenské společnosti v České republice i celosvětově. Výrobky této společnosti jsou vyráběny pod ochrannou známkou již od roku 1825. Výrobní portfolio společnosti zahrnuje širokou škálu loveckého a sportovního střeliva a komponentů pro pistole a revolvery, pušky, brokovnice a okrajový zápal. Sellier & Bellot je rovněž významným dodavatelem střeliva pro střelné zbraně pro vojenské a ozbrojené složky po celém světě. Společnost má cca 1600 zaměstnanců a provozuje hlavní výrobní závod ve Vlašimi v České republice.



Společnosti CBC Global Ammunition LLC a CBC Europe S.a r.l. jsou holdingovými subjekty pro skupinu společností, které jsou mezinárodně aktivní v muničním sektoru: CBC Brazil, Magtech Ammunition, MEN, SinterFire, New Lachaussée a Fritz Werner. Tato strategická aliance společně tvoří jednu z největších muničních korporací na světě s více než 300 lety zkušeností ve výrobě munice malých a středních ráží.



Skupina Colt CZ sídlí v České republice a zaměstnává více než 2000 lidí ve svých výrobních závodech v České republice, Spojených státech, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Skupina je ze 75,4 % vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE, zbývajících 24,6 % tvoří veřejně obchodované akcie.

Zdroj: Colt CZ