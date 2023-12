Americké indexy zahájily nový týden famózně

Hlavní americké indexy pokračovaly v pondělní obchodní seanci v růstovém trendu a všechny hlavní indexy S&P 500, NASDAQ 100 a Dow Jones uzavřely v zisku. Za bližší pohled stojí index S&P 500, který v pátek uzavřel sedmý růstový týden v řadě a tato série týdnů, kdy index dokázal posílit, je nejdelší od roku 2017. Investoři dnes upozadili vyjádření dalších dvou zástupců FEDu, konkrétně guvernéra Chicagského FED Austana Goolsbeea a guvernérky Clevelandského FED Loretty Mesterové, kteří se přidali ke svému New Yorskému protějšku Johnu Williamsovi a společně svými vyjádřeními tlumily očekávání investorů o březnovém snížení sazeb centrální banky. Budeme tedy nadále sledovat, s jakou rétorikou přijdou další členové FOMC a jak se dívají na aktuální prostředí úrokových sazeb.

Velmi zajímavá zpráva se objevila dnes u společnosti United States Steel (X), kde vyšlo najevo, že konkurent Nippon Steel Corp společnost odkoupí celkem za 14,1 mld. USD. To by znamenalo pro investora částku 55 USD za jednu akcii. Akcie reagovaly okamžitým růstem, který se zastavil až na hodnotě 50 USD za akcii. Samotnou transakci bude muset posvětit ještě americký regulátor, a to konkrétně Americká komise pro zahraniční investice v USA (Committee on Foreign Investment in US). Vyjádření amerických politiků na sebe samozřejmě nenechalo dlouho čekat a třeba senátor Pensylvánie Fetterman komentoval, že udělá vše, co bude v jeho silách, aby tento zahraniční obchod zastavil. Dále pokračoval, že se jedná o další ukázku toho, kdy jsou těžce pracující Američané zaslepeni ziskuchtivými korporacemi. Právě po tomto vyjádření akcie drobně oslabila k hodnotě 49,50 USD, kde se obchodovala až do závěru obchodní seance.

Druhou zajímavou zprávu dnešního dne přineslo (ADBE), které posílilo o 2,5 % poté, co informovalo, že odstupuje od plánu akvizice startupu Figma. Hlavním důvodem je negativní pohled regulátorů v EU a Velké Británii, který by dle názoru zamýšlené akvizici zabránil. Analytici zprávu vidí pozitivně a analytici z dokonce zvyšují své doporučení. ISI doplňuje, že zrušení akvizice uvolní pro zásadní peněžní prostředky, které by v budoucnu mohlo využít pro zpětný odkup svých akcií. Za odstoupení od transakce bude nuceno vyplatit Figmě 1 mld. USD jako termination fee.



Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +0,45 %, NASDAQ 100 +0,64 % a Dow Jones +0,00 %.