Mastercard: Výdaje českých spotřebitelů by měly v roce 2024 stoupnout o pět pct

Výdaje českých spotřebitelů by se měly v roce 2024 vrátit k růstu a meziročně se zvýšit o pět procent, inflace by měla klesnout na 2,5 procenta. Vyplývá to z pravidelného výhledu, který poskytl ČTK Economics Institute. ČR tak podle ní v příštím roce přestane být zemí s jednou nejvyšších inflací na kontinentu a její nezaměstnanost se dále sníží.



Spotřebitelská nálada by podle výhledu měla být pozitivní i globálně. "Spotřebitelé by měli nadále utrácet kvůli příznivé situaci na trhu práce. Vzhledem k tomu, že cenová inflace zpomaluje a naopak mzdy rostou, kupní síla by se měla zvýšit,” uvedl ředitel poradenské divize společnosti pro ČR a Slovensko Jan Bělka.



V Česku by podle něj měl v příštím roce klesnou index spotřebitelských cen na 2,5 procenta a nezaměstnanost by se měla snížit na 3,2 procenta. Naproti tomu ekonomika by se měla dostat z recese a hrubý domácí produkt by měl stoupnout meziročně o 2,1 procenta.



Institut očekává celosvětově v příštím roce inflaci 4,3 procenta po hodnotě 6,0 procenta letos, ale stále vysoko nad předpandemickou úrovní 2,7 procenta. Navzdory tomu by podle výhledu měl být globální ekonomický růst podobný jako letos a pohybovat se kolem úrovně 2,9 procenta.



"I když se globální ekonomika bude v nadcházejícím roce cítit 'normálněji‘ než předchozí tři roky, bude to stále ekonomika hledající rovnováhu s pečlivým vyvažováním vysokých úrokových sazeb, mezd a cen ve srovnání s úrovněmi před pandemií. V pozadí však zůstává posílené postavení spotřebitelů v prostředí se zmírňující se inflací a stabilním reálným hospodářským růstem, avšak s různou regionální dynamikou,“ řekl Martin Hlůže z Mastercardu.



Spotřebitelé zůstávají podle společnosti odolní, protože silný trh práce podporuje jejich kupní sílu. V některých případech se to podle společnosti projevuje tím, že mzdy převyšují inflaci, tedy podobně jako v eurozóně, kde mzdy letos v září meziročně vzrostly o 4,7 procenta a míra inflace činila 4,3 procenta. Uvolnění měnové politiky pak pomůže udržet spotřebitelské výdaje v sektorech citlivých na úroky, doplnila společnost, která celosvětově zprostředkovává platby.