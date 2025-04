Dominik Rusinko: Důvěra v českou ekonomiku mírně poklesla

Dubnové konjunkturální průzkumy ukazují na mírné zhoršení nálady v české ekonomice, kdy souhrnný indikátor klesl na 96,7 bodu. Největší pokles důvěry zaznamenal průmysl, který trápí slabá zahraniční poptávka a rizika spojená s celními válkami. Spotřebitelská nálada se po třech měsících růstu také zhoršila.



Dubnové výsledky konjunkturálních průzkumů signalizují mírné zhoršení nálady v tuzemské ekonomice. Souhrnný indikátor poklesl o 2,8 bodu na hodnotu 96,7 a nadále tak setrvává pod svým dlouhodobým průměrem. V podobném rozsahu poklesla důvěra také v podnikatelském sektoru (96,5), o něco méně pak mezi tuzemskými spotřebiteli (97,7).







Napříč podnikatelským sektorem se nálada zhoršila nejvíce v průmyslu. Ten již několik čtvrtletí vykazuje vysokou míru rozkolísanosti bez silného trendu. Tuzemský průmyslní trápí v první řadě slabá zahraniční poptávka – jako hlavní bariéru dalšího růstu ji zmiňuje téměř 44 % dotázaných podniků. V mezičase se navíc začala naplňovat negativní rizika spojená s celními válkami (sběr dat probíhal do 16.4.). Proto v příštích měsících očekáváme další zhoršení nálady a pravděpodobně i nižší tempo výkonu průmyslové výroby.



Po třech měsících růstu se zhoršila rovněž spotřebitelská nálada. Zatím ale nejde o dramatický výkyv, který by měl narušit náš předpoklad o spotřebitelské poptávce jakožto hlavním motoru české ekonomiky v letošním roce. Na druhou stranu, varovným signálem je rostoucí podíl spotřebitelů, kteří se obávají zvýšené inflace a zhoršení ekonomické situace v příštích měsících. To platí zvláště při pohledu na vývoj celních válek, jejichž bezprostřední dopady mohou působit právě tímto směrem a obavy spotřebitelů tak dále zesílit.



Shrnuto, podtrženo, v příštích měsících hrozí další zhoršení nálady napříč tuzemskou ekonomikou, s čímž bude konzistentní zpomalení růstu ve druhé polovině letošního roku. Za celý rok jsme redukovali odhad pro růst české ekonomiky na 1,7 %, v příštím roce pak počítáme s 1,5 %, avšak s vědomím, že jde o velmi nejisté odhady v extrémně turbulentních časech.