Primoco UAV loni zvýšilo tržby šestinásobně a vyrobilo 33 letounů

Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV loni meziročně zvýšil tržby šestinásobně na 598 milionů korun a zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) osminásobně na 241 milionů korun. V bilančním dopise akcionářům to dnes uvedl generální ředitel a majoritní akcionář Primoco UAV Ladislav Semetkovský. Podle něj dosud nejlepší finanční výsledky odrážejí rostoucí poptávku po bezpilotních letounech, náhradních dílech, školeních pilotů, komplexních leteckých pracích a dalších službách Primoco UAV s vysokou přidanou hodnotou.



Primoco UAV vyrobilo loni 33 letounů, což představuje takřka trojnásobný nárůst proti roku 2022. "Současně jsme vytvořili podmínky pro další růst výroby s ohledem na pokročilou fázi jednání o dalších zakázkách na několik desítek letounů a očekáváme další výrazný nárůst hospodaření v letošním roce," sdělil Semetkovský. Celkem firma vyrobila přes 150 strojů, nalétávají stovky hodin měsíčně během skutečných průzkumných bojových operací i civilních misí nejrůznějšího charakteru.



Společnost během loňského léta například dokončila novou softwarovou i hardwarovou verzi řídicího systému letounu Primoco UAV One 150, což podle firmy umožňuje posunout se k maximální automatizaci a ještě vyšší bezpečnosti letového provozu. Do projektu investovala tři miliony korun.



Během loňského léta Primoco také dohodlo spolupráci s evropským výrobcem letecké techniky Airbus na bezpilotních leteckých systémech. V červnu podepsalo memorandum se společností Airbus Defence and Space a její dceřinou společností Airbus DS Airborne Solutions (ADAS). "V prosinci 2023 byla dohoda rozšířena o smlouvu o obchodním zastoupení, která pro Primoco otevírá příležitosti oslovovat klienty společnosti Airbus Defence," uvedl ředitel.



Pokračuje také příprava projektové dokumentace pro revitalizaci areálu letiště Písek – Krašovice, který firma vlastní. Projekt kromě nové montážní haly zahrnuje i výstavbu řídícího střediska pro provoz letounů Primoco UAV po celém světě, moderní výcvikové centrum pilotů či výzkumné oddělení pro vývoj a testování nových technologií. Zahájení řízení o udělení stavebního povolení společnost očekává v letošním roce, samotná výstavba by měla následovat v roce 2026.



"Od roku 2027 očekáváme postupný přechod Primoco UAV do nových prostor a navýšení celkové kapacity dodávek až na 250 strojů ročně," podotkl Semetkovský. Celková plánovaná investice činí zhruba 750 milionů korun, významná část bude směřovat do robotizace a strojového vybavení továrny.



Akcie Primoco UAV jsou v současné době obchodovány na trhu Start pražské burzy, za loňský rok zdvojnásobily svou hodnotu. Zatímco 31. prosince 2022 se cenné papíry na burze obchodovaly na úrovni 410 korun za kus, do konce loňského prosince jejich cena vyrostla až na 885 korun. Firma letos chystá přechod na hlavní trh pražské burzy.



Na valné hromadě konané loni 1. prosince odhlasovali akcionáři změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti. Představenstvo nyní tvoří Ladislav Semetkovský, Petr Kováč a Romana Wyllie. Členy dozorčí rady byli zvoleni Jakub Fojtík, Vladan Ševčík a Jan Sechter.

Foto: Primoco UAV