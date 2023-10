Podzimní START Day: Klíčová čísla, výhledy i novinky na jednom místě. Kdo a kdy se chystá na hlavní trh pražské burzy?

Ve dnech 9. a 10. října proběhl druhý letošní START Day roku 2023. Celkem 14 emitentů trhů pro rostoucí firmy představilo nejnovější dostupný vývoj hospodaření, finanční a byznysový výhled pro další období a vybrané stěžejní novinky ze života firem. Na Patria.cz přinášíme přehledný výběr klíčového z prezentací emitentů na jednom místě.

AtomTrace



Brněnská high-tech společnost AtomTrace dle prezentace pro investory posiluje svoji pozici na globálních trzích, kde se zaměřuje především na průmyslové produkty, a pokračuje ve strategických vývojových projektech v oblasti prvkové analýzy pomocí metody LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy). Za letošní rok předpokládá dosažení obratu na úrovni 900 tisíc EUR a výsledek hospodaření bez ztráty (bez zohlednění kumulovaných ztrát minulých období) či s případnou minimální ztrátou. V příštím roce pak přepokládá zdvojnásobení obratu na 2 mil. EUR a kladný růst výsledku hospodaření nejen pro rok 2024, ale i pro roky 2025 a další, a to s předpokládaným náběhem implementace a výroby sériových zařízení pro dnes již vyvíjené specifické průmyslové aplikace (automotive, strojírenství, výroba baterií).





Celá prezentace zde.





Bezvavlasy



Druhý největší český online prodejce vlasové kosmetiky Bezvavlasy za první pololetí letošního roku zaznamenal meziroční nárůst tržeb o 58,22 % na 347.193 tis. CZK. V letošním roce tak očekává růst tržeb na celkových 700–732 milionů korun (+37 %), provozní zisk EBITDA ve výši 52–66 milionů korun (+53 %) a čistý zisk po zdanění 35–40 milionů korun (růst 25-43 %).





Firma zprovoznila nové distribuční centrum CTPark Bor. Nyní se zhruba 30 % obratu společnosti expeduje již z vlastního skladu a během Q1 2024 bude společnost využívat už pouze vlastní skladové hospodářství. Celkové úspory v rámci skladového hospodářství a logistiky se pak při současných obratech odhadují při plném provozu nového skladu až na 400 tisíc korun měsíčně. Pozitivní vliv na provozní zisk EBITDA se tak pro rok 2024 plánuje o minimálně 5 mil. CZK. Zároveň firma získala dotaci v objemu 45 % z celkových výdajů na investice, s čím spolu s pozitivním dopadem na hospodaření nebylo v rámci zveřejněných finančních plánů počítáno.





V Česku byl nasazen nový web a od té doby se zde generuje dynamičtější růst než ve zbytku regionů (SK, HU). Nasazení nového webu na Slovensku a v Maďarsku je odloženo z původního termínu Q4 2022 na Q4 2023. E-shop očekává expanzi i do nových regionů (Rumunsko, Chorvatsko) a aktivně vyhledává možné akviziční cíle ve snaze urychlit svůj rozvoj a růst.



Celá prezentace zde.





Coloseum Holding



Tržby české gastronomické skupiny Coloseum Holding a.s. dle neoficiálních čísel za leden až srpen letos vzrostly o 43 % proti stejnému období v loňském roce, díky čemuž se provozní zisk EBITDA dostal do zelených čísel. Firma pokračuje se stabilizací s cílem snížit dluh prodejem nemovitosti v Průhonicích a splacení části dluhu bance vydáním nových akcií. Dále rozšiřuje svou síť kaváren Pascucci v Praze na Můstku a v Teplicích.







Celá prezentace zde.





eMan



Vývojář eMan k červnu letošního roku navýšil obrat o 27 % na 138 284 tis. CZK při mírném růstu nákladů. Provozní zisk EBITDA se vyšplhal na 8 949 tis. CZK z loňských 948 tis. CZK.

V letošním roce firma pokračuje v realizaci velkých projektů pro ČSOB, , Cendis, a další zákazníky a současně intenzivně pracuje na akvizici nových zakázek i zákazníků. Dále úspěšně nastartovala značku BrightVibe (diverzifikace portfolia služeb) a rozvíjí první projekty v rámci fondu eMan Innovations (Zenplanto, Senfina Labs). V druhé polovině roku očekává nové významné příležitosti ve finální fázi tendrů, rozšíření záběru o nové segmenty (health, defence) a postupné další rozšiřování portfolia zainvestovaných projektů v investičním fondu eMan Innovations.



Celá prezentace zde.





Fillamentum



Firma Fillamentum se v letošním prvním pololetí soustředila zejména na 3D tiskové filamenty a brzdové systémy pro automotive a na postupné oddělování byznysu s 3D materiály a trubkového byznysu do samostatné dceřinné společnosti s cílem navýšení efektivity procesů. Oproti plánu pomaleji obsazuje pozice ve výrobě a produkcí zaostává za objednávkami. Nicméně od září zaznamenává zlepšení díky organizačním změnám. Od třetího kvartálu došlo ke spuštění prodejů produktů z produkce v USA. Firma také nabízí nové produkty z oblasti cirkulární ekonomiky, kde se chce stát lídrem a rozšiřuje nabídku o zakázkový 3D tisk a poradenství.





Celá prezentace zde.





Fixed.zone



V prvním pololetí roku 2023 navýšil Fixed.zone obrat o 27 % meziročně. V letošním roce očekává provozní zisk EBITDA ve výši 26 409 tis. CZK a čistý zisk 16 302 tis. CZK. Firma dále pokračuje ve vývoji nových produktů, kdy každý měsíc přinese minimálně 4 nové unikátní produkty, a nadále se věnuje posilování marketingových kampaní a podpoře exportu.







Celá prezentace zde.





GEVORKYAN



Společnost zaměřující se na výrobu kovových součástek inovativními metodami práškové metalurgie vykázala pololetní tržby na úrovni 37 mil. EUR, což znamená jejich téměř 37% meziroční růst a překonání plánu o 3 mil. EUR. Provozní zisk EBITDA vzrostl v první polovině roku o více než 30 % na 11,2 mil. EUR díky rostoucí efektivitě. Společnost potvrzuje předpoklad, že splní stanovený finanční plán pro celý rok 2023. Tržby tak očekává na úrovni 75,8 mil. EUR a provozní zisk EBITDA 23,1mil. EUR.





Zároveň aktualizuje výhled podepsaných dlouhodobých zakázek. K začátku října tvoří podepsané dlouhodobé zakázky již 96 % plánovaných tržeb roku 2023. Pro rok 2026 má společnost podepsány zakázky v celkové výši 94 mil. EUR, které představují 82 % plánovaných tržeb roku 2026. Tržby z prodeje výrobků a služeb jsou tedy ke konci roku 2023 očekávány na úrovni 75,8 mil. EUR.



Začátkem září společnost oznámila záměr přejít z trhu Start na její regulovaný trh PRIME, a to do konce roku 2023. Součástí záměru přechodu na trh PRIME aktuálně není nová emise akcií společnosti (SPO). Zároveň společnost diskutuje možnosti duálního listingu s Burzou cenných papírů v Bratislavě, avšak zdůrazňuje, že se nejedná o stahování akcií z pražské burzy, která pro společnost i nadále zůstane primární burzou.



Společnost pokračuje v realizaci svých rozvojových plánů. Byla dokončena instalace vodíkového generátoru, který posílil nezávislost na dodavatelích energií a pozici firmy díky používání zeleného vodíku. Dále uskutečnila dodatečnou strategickou investici do rozšíření prostor o cca 2000 m2 , čímž v roce 2023 přibylo celkem 7000 m2. Tato investice představuje značné rozšíření kapacit, které umožní společnosti lépe uspokojit poptávku po jejích produktech a službách.



Celá prezentace zde.





Pilulka Lékárny



Pilulka upsala v červnu při sekundárním úpisu necelých 150 tis. ks nových akcií, čímž získala přes 67 mil. CZK. Za první pololetí dosáhla tržeb ve výši 1 119 mil. CZK a provozní ztráty EBITDA ve výši 34,6 mil. CZK. Pilulka v rámci transformačního procesu ukončila provoz v Rumunsku, optimalizovala strukturu společnosti a snížila počet zaměstnanců v řádu vyšších desítek. To by mělo zajistit úspory více než 10 milionů korun do konce roku 2023 a úspory v řádu desítek milionů korun v roce 2024.

Celá prezentace zde.





KARO Leather



V prvním pololetí narostly konsolidované tržby tohoto zpracovatele kůží o 90 % oproti srovnatelnému období za rok 2022 na 192 mil. Kč a provozní zisk EBITDA dosáhl úrovně 3 mil. Kč z důvodu jednorázového prodeje „oděvních“ skladových zásob se ztrátou. Došlo také k prodeji dlouhodobých zásob s cílem uvolnit likviditu ze zásob, což významně ovlivnilo výsledek hospodaření.





KARO Leather připravuje otevření nového výrobního závodu v Brtnici, díky čemuž rozšíří své portfolio výrobků (nové produkty dle výrobních programů současných klientů) a vstoupí do nových odvětví (obuvnictví, časem automotive). Firma také navyšuje energetickou soběstačnost stavbou fotovoltaické elektrárny a prací s odpadním teplem a pracuje na projektech s cílem vyrábět produkty z nezpracovaného odpadu. Dále připravuje čerpání dotačních titulů, což přispěje ke snížení míry zadlužení KARO.



Celá prezentace zde.





M&T 1997



Výrobce designového dveřního a okenního kování M&T 1997 dosáhl v první polovině letošního roku vyšší ziskovosti díky stabilizaci cen energií a materiálů. Pozitivní efekt měly také mírně nižší mzdové náklady. Společnost očekává, že tyto efekty vydrží do konce roku a podpoří tak rekordní výsledky. Přestože 3Q je z pohledu prodejů náročnější a čtvrtletí tak skončí pod plánem, firma potvrzuje roční výhled hospodaření, a to ve spodní polovině odhadovaného pásma.





Společnost hodlá vyplatit zálohu na dividendu 1 250 CZK/akcie. Rozhodným dnem je 13.10.2023 a dnem výplaty bude 15.11.2023. Výplata řádné dividendy za celý rok 2023 se pak čeká standardně během léta 2024 (technicky tak bude vyplacena za rok 2023 dividenda 2x). Celková výše dividendy za rok 2023 je očekávána na úrovni 2 500 CZK/akcie.



Společnost hodlá snížit základní kapitál na mimořádné valné hromadě o 30 %, a to na 89 600 tis. CZK ze současných 128 000 tis. CZK. Důvodem je srovnání účtů vlastního kapitálu, které aktuálně nevyhovují dlouhodobým výplatám dividendy. Zároveň je potřeba navýšit účet kapitálových fondů, který je aktuálně v záporu. Změna by měl proběhnout k datu 30.11.2023.



Celá prezentace zde.



mmcité



Výrobce městského mobiliáře letos úspěšně vstoupil na trh START a úpisem získal 160 mio. CZK na rozvoj skupiny. Aktuálně jedná o několika akvizičních příležitostech s cílem získat výrobní areál a dále jej rozvíjet. Proces je prozatím in-line s časovým očekáváním a finančním plánem. S ohledem na dosavadní finanční výsledky, potvrzuje roční výhled hospodaření.







Celá prezentace zde.





HARDWARIO



Vývojář a výrobce IoT platforem a služeb za prvních 8 měsíců roku převýšil svými tržbami plán (23,279 mio. Kč vs 20,845 mio. Kč). Zároveň ale i náklady převýšily odhad (31,614 mio. Kč vs 28,725 mio. Kč) a hrubá ztráta se tak prohloubila oproti očekávání (EBT -8,335 mio. Kč vs -7,880 mio. Kč). Firma nadále buduje síť partnerů a integrátorů. V dalším výhledu upřednostňuje výrobní objemy nad hrubou marží. Celkový počet partnerů letos navýšila o 4 na 42.





Celá prezentace zde.





Prabos Plus



Největší ryze český výrobce obuvi navýšil v letošním prvním pololetí meziročně tržby (214 352 tis. CZK vs 156 573 tis. CZK), provozní zisk EBITDA (36 449 tis. CZK vs 28 883 tis. CZK) i zisk před zdaněním (28 929 tis. CZK vs 19 869 tis. CZK). V letošním roce odhaduje tržby ve výši 390 000 tis. CZK, provozní zisk EBITDA 45 247 tis. CZK a hrubý zisk 24 331 tis. CZK.







Společnost získala nové kontrakty pro Policejní prezidium ve výši 21 mil. Kč bez DPH, GŘC 33 mil. Kč bez DPH a několik menších kontraktů s městskými policiemi. Aktuálně je ve výrobě taktická obuv 117 a pracovní obuv Snail, firma připravuje kolekci trekové obuvi Ta3, hasičské obuvi Deamon a taktické bezpečnostní obuvi TSA a zabývá se zaváděním Industry 4.0, tedy digitální transformací ve výrobním procesu.



Celá prezentace zde.





Primoco UAV



Výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV vykázal k 30. září 2023 tržby v objemu 372 milionů korun, což představuje více než trojnásobný růst proti stejnému období loni. Čistý zisk společnost meziročně zvýšila více než dvojnásobně na 126 milionů korun. Za prvních devět měsíců roku dodala zákazníkům 22 bezpilotních letounů, což výrazně přispělo k meziročnímu růstu tržeb i čistého zisku. Zároveň uzavřela nové kontrakty na dodávky 33 strojů a souvisejících služeb v souhrnné hodnotě 690 milionů korun. V pokročilé fázi se navíc nyní nacházejí jednání o dodávkách celkem 78 letounů pro 8 různých zákazníků.



Nadále pokračuje také příprava projektové dokumentace pro revitalizaci areálu letiště Písek – Krašovice, který společnost vlastní. Od roku 2027 pak společnost očekává navýšení celkové kapacity dodávek až na 250 strojů ročně, tedy na více než trojnásobek současného stavu. Primoco UAV zároveň pokračuje v procesu certifikace podle vojenské normy NATO STANAG 4703.



Po zářijovém navýšení free float na 18 % plánuje Primoco UAV od začátku roku 2024 přejít z trhu START určeného pro malé a střední podniky na hlavní trh burzy.



Celá prezentace zde.