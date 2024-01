Viceguvernérka ČNB Zamrazilová: Na každém dalším zasedání by mohla úroková sazba o něco klesnout, při rychlejším poklesu inflace razantněji

„Jednou jsme už základní úrokovou sazbu snížili, a to o 0,25 procentních bodů před Vánoci a počítáme s tím, že na každém dalším zasedání by mohla úroková sazba o něco klesnout. Pokud by inflace klesala rychleji, než si myslíme, tak mohou i sazby klesat razantněji. Naopak pokud by se inflační tlaky ukázaly perzistentnější, tak bychom to snižování mohli kdykoliv zastavit,“ uvedla viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová v rozhovoru s Barborou Tachecí na rádiu Český rozhlas Plus.

Inflace se výrazně sníží

„Myslím, že inflace se výrazně sníží, už kvůli meziroční základně. Myslím si, že úrokové sazby se budou snižovat v každém případě. Na každém konkrétním zasedání ale velmi pečlivě vyhodnotíme situaci,“ řekla také Zamrazilová na adresu inflace a úrokových sazeb. Očekává, že v nové prognóze se inflace v letošním roce bude pohybovat v tolerančním pásmu mezi jedním a třemi procenty.

Z bytů se stal investiční produkt

Sazby u hypoték se podle Zamrazilové utvářejí i podle toho, jak vypadá cena státních dluhopisů. „Takže tady už je prostor k poklesu i z tohoto úhlu pohledu. Ale chtěla bych upozornit, že dvě procenta na hypotékách, na které byli klienti zvyklí, se už podle mého názoru nevrátí. Myslím si, že by to ani nebylo správně, protože to byl jeden z faktorů, který de facto hnal nahoru ceny nemovitostí, protože nemovitosti se staly investičním statkem a přestaly sloužit původnímu účelu, tedy k bydlení lidí, kteří si tu hypotéku vzali,“ míní centrální bankéřka. “Z bytů stal investiční produkt,“ opakuje svůj názor s tím, že v Česku rostly ceny nemovitostí nejrychleji v celé Evropě už během posledních 5-6 let.

Za kroky ČNB stojím

„ČNB jako první začala zvyšovat úrokové sazby už v polovině roku 2021, protože odhadla, že inflace hrozí, přijde a že je to velké riziko. Sazby došly k sedmi procentům,“ poznamenala Zamrazilová s tím, že v té době byly sazby ECB pořád ještě na nule. „Za kroky ČNB si naprosto pevně stojím. Když jsme nastoupili do bankovní rady, měli jsme prognózu inflace, jaká bude za rok a půl. V té době se hovořilo o tom, že inflace bude taková pouze, když zvýšíme úrokové sazby. My jsme je nezvýšili, ale ta inflace je přesně tam, kde měla být. Což potvrzuje má slova o tom, že inflace se v určité části vyvíjela tak, že další růst úrokových sazeb by ji neovlivnil, ale měl by jiné následky. My jsme zjistili, že úvěrový kanál pro podniky je víceméně vyčerpaný. Podniky přecházely k euroizaci úvěrů. Nebraly si úvěry za devět procent v korunách, ale v eurech. Úvěrový kanál prostě nefungoval,“ řekla také. Na adresu energetického šoku pak poznamenala, že to je typ inflace, se kterým žádná centrální banka nemůže nic dělat. „My jsme se rozhodli jít jinou cestou, a to tou, že se spíše budeme snažit udržovat silný měnový kurz. A to se nám povedlo. Silný měnový kurz pomohl zkrotit inflaci i bez růstu úrokových sazeb, protože zlevňuje zboží pro všechny,“ uzavřela.

(Zdroj: ČRo, ČNB)