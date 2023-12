Reposazba ČNB klesá všemi 7 hlasy na 6,75 %. "Musíme zůstat jestřáby," uvedl přesto guvernér Michl

Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta. Rozhodnutí bylo jednomyslné. Guvernér ČNB Aleš Michl při zdůvodnění kroku řekl, že nákladové i poptávkové inflační tlaky v české ekonomice odeznívají. Varoval ale, že pokud inflace nebude setrvale ustupovat, může ČNB kdykoli proces snižování sazeb zastavit. Analytici pokles úrokové sazby očekávali. Krok ČNB podle nich přispěje k dalšímu snižování hypotečních sazeb.



Základní úroková sazba se změnila poprvé od června 2022 a poprvé od chvíle, kdy se stal Michl guvernérem. Skončilo tak nejdelší období beze změn úrokových sazeb od roku 2017. Tehdy skončila téměř pětiletá fáze, kdy základní úroková sazba byla beze změny na 0,05 procenta. Od roku 2017 bankovní rada měnila sazby přinejmenším jednou ročně.

Snížení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta podpořilo všech sedm členů bankovní rady České národní banky (ČNB), řekl guvernér ČNB Aleš Michl. Při zdůvodnění kroku uvedl, že nákladové i poptávkové inflační tlaky v české ekonomice odeznívají a předběžné ukazatele naznačují hospodářskou stagnaci ve čtvrtém čtvrtletí. Na začátku příštího roku ČNB čeká pokles inflace ke třem procentům. Michl zároveň varoval, že pokud inflace nebude setrvale ustupovat, může ČNB kdykoli proces snižování sazeb zastavit.



Michl zdůraznil, že ČNB očekává v příštím roce snížení inflace. "Nastal tedy čas opatrně vykročit k pozvolnému snižování úrokových sazeb," řekl guvernér. Rychlost dalšího snižování podle něj bude záviset na to, zda je trend opadávání inflace setrvalý. "Proces snižování sazeb může být kdykoli přerušen a zastaven na restriktivních úrovních, nebude-li se inflace snižovat v souladu s naší predikcím" zdůraznil.



ČNB si je podle něj jista, že inflace míří dolů, svými dalšími kroky chce zajistit, že se bude pohybovat kolem dvou procent, nikoli kolem tří. "Musíme zůstat jestřáby, abychom doručili naší zemi inflaci nikoli tři, ale dvě, případně malinko pod dvěma procenty," řekl.



Michl upozornil, že i přes nynější snížení se budou úrokové sazby v nadcházejících čtvrtletích nacházet výš, než by předpokládala makroekonomická prognóza ČNB. Zdůraznil, že bankovní rada je připravena adekvátně reagovat na případné naplnění rizik prognózy. Tato rizika hodnotí jako proinflační, je to zejména riziko ztráty ukotvenosti inflačních očekávání a dopad změn nepřímých daní na ceny.



Pokud bude jasné, že k cíli klesá nejen souhrnná, ale zejména jádrová inflace, která zahrnuje komodity, co nepodléhají cenové regulaci, a potraviny a pohonné hmoty, které podléhají velkým cenovým výkyvům, může ČNB snižovat sazby i rychleji než po čtvrt procentním bodu, uzavřel Michl.

"Výhled na inflaci v příštím roce již umožňuje začít měnovou politiku uvolňovat, a to i přes nejistotu lednového přecenění, které do velké míry určí inflaci v příštím roce. Dle současného konsensu analytiků se bude celoroční inflace v roce 2024 pohybovat kolem 3 %, i v případě překvapení v podobě vyššího růstu cen však byla současná úroveň úrokových sazeb příliš restriktivní. Analytici očekávají, že se hlavní sazba ČNB bude na konci příštího roku pohybovat kolem 4 %, trh je v současnosti přesvědčen ještě o citelnějším poklesu, a to až k 3 % hranici. To se však zdá v současné chvíli vzhledem k dřívějším komentářům představitelů ČNB o postupném snižování sazeb jako příliš nízké očekávání, i když samotná listopadová prognóza ČNB má pro 4Q 24 hlavní sazbu na úrovni 3,4 %," komentuje rozhodnutí ČNB hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:30 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5930 0.4051 24.6161 24.4603 CZK/USD 22.3705 -0.0424 22.4195 22.2660 HUF/EUR 382.0132 -0.5964 384.4543 381.8451 PLN/EUR 4.3355 -0.2102 4.3477 4.3331

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8486 0.5054 7.8615 7.8068 JPY/EUR 156.2130 -0.4708 157.1490 156.1250 JPY/USD 142.1065 -0.9317 143.3690 142.0450

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8680 0.2778 0.8687 0.8644 CHF/EUR 0.9419 -0.2383 0.9451 0.9409 NOK/EUR 11.2869 -0.4577 11.3477 11.2601 SEK/EUR 11.1037 -0.0167 11.1458 11.0565 USD/EUR 1.0994 0.4624 1.1000 1.0935

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4719 -0.9126 1.4854 1.4715 CAD/USD 1.3300 -0.4901 1.3358 1.3296