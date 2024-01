Dozvuky kryptoměnového pádu roku 2022: Strůjce stablecoinu terraUSD vhlásil ve Spojených státech bankrot

Singapurská společnost Terraform Labs (TFL) vyhlásila ve Spojených státech bankrot podle kapitoly 11 amerického úpadkového zákona. To znamená, že požádala soud o ochranu před věřiteli, aby mohla zatím pokračovat v omezené činnosti. Terraform stála za stablecoinem terraUSD, který se v roce 2022 zhroutil, čímž tehdy rozkolísal a znejistěl trhy s kryptoměnami. Informovala o tom dnes agentura Reuters.



Dokumenty soudu v americkém státě Delaware firma předala v neděli. Mimo jiné v nich uvádí, že má aktiva a závazky v pásmu 100 milionů až 500 milionů dolarů. V době soudní ochrany má v plánu plnit všechny finanční závazky vůči zaměstnancům a prodejcům, aniž by vyžadovala další financování. Plánuje také pokračovat v rozšiřování nabídky technologie Web3, což je internet příští generace založený na blockchainu.



"Podání k soudu firmě umožní realizovat obchodní plán a zároveň pokračovat v soudních řízeních, včetně sporů v Singapuru a také sporů v USA, které se týkají Komise pro cenné papíry (SEC)," uvedla Terraform Labs ve svém sdělení. V Singapuru firma čelí hromadné žalobě.



Ve Spojených státech se burzovní komise mimo jiné zabývá právě zhroucením stablecoinu terraUSD, který byl navržen tak, aby si zachoval konstantní kurz jedna ku jedné vůči americkému dolaru. Regulátor se kromě toho zabývá i tradičnějším tokenem luna, který byl s digitální měnou terraUSD spojen.



Nedávno americký federální soudce odložil řízení, v němž stojí burzovní komise proti jihokorejskému podnikateli v kryptoměnách a spoluzakladateli firmy Terraform To Kwonovi. Ten se podle komise dopustil v transakcích s kryptoměnami podvodu, v němž jde zhruba o 40 miliard dolarů (zhruba 910 miliard Kč). Krok soudu má umožnit podnikatele vydat z Černé Hory, aby se mohl řízení v USA zúčastnit.



Obě kryptoměny, tedy luna a terraUSD, ztratily odhadem 40 miliard dolarů nebo více, když TerraUSD v květnu 2022 nedokázal udržet fixní kurz vůči dolaru.

Disclaimer: Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE . Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.