Aerolinkám Ryanair klesl čtvrtletní zisk o 93 procent, i kvůli dražšímu palivu

Irské letecké společnosti Ryanair klesl ve třetím čtvrtletí finančního roku čistý zisk o 93 procent na 14,8 milionu eur (366,6 milionu Kč). Firma o tom informovala v dnešní zprávě o výsledcích hospodaření. Zvýšení nákladů na palivo o 35 procent částečně vykompenzovaly vyšší tržby. Největší nízkonákladové aerolinky v Evropě z hlediska přepravených pasažérů zároveň snížily celoroční výhled zisku.



Analytici očekávali za třetí čtvrtletí zisk 49 milionů eur. Propad zisku aerolinky vykázaly navzdory sedmiprocentnímu nárůstu počtu pasažérů a zvýšení cen o 13 procent. Výhled celoročního zisku po zdanění za finanční rok, který skončí v březnu, firma snížila do rozmezí 1,85 až 1,95 miliardy eur. V předchozí prognóze očekávala zisk přes dvě miliardy eur.



Některé rezervační weby, například Booking.com či Kayak, přestaly v prosinci prodávat letenky Ryanairu, a donutily tak firmu snížit ceny. Šéf společnosti Michael O'Leary tyto weby označil za piráty a řekl, že se jejich rozhodnutí podepsalo na výsledcích uplynulého čtvrtletí.



Vedení Ryanairu také uvědomilo , že pokud některý z amerických zákazníků odmítne převzít letadla 737 MAX 10, Ryanair je koupí. Musí to ale podle O'Learyho být "za správnou cenu". Ryanair má 150 závazných objednávek na letadla MAX 10 a opce na dalších 150. První stroje má dodat v roce 2027.



Ryanair má za to, že letadlo MAX 10 dostane certifikaci do konce letošního roku a že začne létat začátkem roku příštího, a to navzdory problémům kvůli zvýšené kontrole ze strany federálních regulačních orgánů. Úřady tím reagují na nehodu společnosti Alaska Airlines, jejímuž novému 737 MAX 9 za letu odpadl kus trupu.