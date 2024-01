Rozbřesk: Černá nula pro tuzemskou ekonomiku. Koruna znovu nad 24,80 EUR/CZK a sleduje forint

Český statistický úřad dnes zveřejní bleskový odhad HDP za poslední čtvrtletí roku 2023. Náš nowcast ukazuje na mírný mezikvartální růst o 0,2 %. To je sice zlepšení oproti bídnému třetímu kvartálu (-0,6 %), ale celkově jde vlastně o pokračování stagnačního scénáře. Za celý minulý rok česká ekonomika podle nás poklesla o 0,4 %. Ani čtvrtý rok v řadě se tak jako jediná z členských zemí EU ještě nevrátila na svou před-pandemickou úroveň.



Dnešní odhad ještě nenabídne detailní pohled do struktury HDP. Máme ale za to, že na konci roku 2023 došlo k mírnému oživení spotřeby domácností. To ostatně naznačují i relativně solidní čísla za maloobchodní tržby, kde již díky nižší inflaci a obnovenému (mezikvartálnímu) růstu reálných mezd pravděpodobně došlo k pozvolnému odrazu ode dna. Naopak zahraniční obchod pravděpodobně růst opět brzdil vzhledem ke klesající zahraniční poptávce, která doléhá na tuzemský průmysl. Ten přitom čelí nejen slabé poptávce z Německa, ale také novým rizikům v dodavatelských řetězcích ve spojitosti s děním v Rudém moři a skokovému zvýšení cen námořní dopravy.



Jaký čekáme růstový profil v roce 2024? Začátek se ponese ve znamení nadále utlumené aktivity, kdy bude slabší výkon průmyslu kompenzovat pokračující oživení spotřeby. Od druhého čtvrtletí předpokládáme svižnější dynamiku spotřebitelských výdajů, které budou – s inflací poblíž cíle ČNB a nominálním růstem mezd okolo 6 % – hlavním impulsem pro českou ekonomiku. V celoročním úhrnu se sice ekonomika vrátí do kladných vod, s růstem HDP okolo 1 % však nepůjde o žádnou hitparádu. Rizika jsou navíc stále vychýlená směrem k pomalejší růstové dynamice, ať již s ohledem na nejistý vývoj zahraniční poptávky, tak i na načasování a tempo oživení spotřebitelské poptávky.



Na před-pandemickou úroveň z konce roku 2019 se může česká ekonomika dostat realistky na konci letošního roku. V případě naplnění negativních rizik je však možné, že ani pátý rok v řadě se ekonomika plně nezotaví (po světové finanční krizi trvalo zotavení šest let). V takovém případě by již bylo zřejmé, že ekonomiku dusí nejen cyklické faktory, ale také dlouhodobé strukturální problémy, které vyžadují razantní zásah hospodářské politiky.





*** TRHY ***



Koruna

Začátek týdne se tuzemské měně nevydařil, když znovu zamířila nad hranici 24,80 EUR/CZK. Dnešní výsledek tuzemského HDP za čtvrtý kvartál 2023 by neměl korunu výrazněji rozkolísat, to se však nedá říct o dění v našem regionu. Dnešní zasedání maďarské centrální banky by totiž mohlo vést k dalším ztrátám forintu, přičemž toto napětí by se mohlo rozšířit napříč středoevropskými měnami.



Eurodolar

I na začátku týdne zůstal eurodolar pod tlakem, ze kterého se dostal jen díky dobrému rozjezdu akcií na Wall Streetu.

Dnes se již dostanou ke slovu důležitá makrodata, když dopoledne to bude výsledek HDP eurozóny za uplynulý kvartál. Naše očekávání jsou mírně lepší než v případě trhu, který počítá s nepatrným propadem. Pokud HDP opravdu vykáže “pouhou stagnaci”, tak by eurozóna mohla uniknout technické recesi, což by euru mohlo krátkodobě pomoci.

Odpoledne se dostanou do hry americká data a to konkrétně počty otevřených pracovních pozic. Pokud ty dále výrazně poklesnou, dostane to pod tlak dolarové úrokové sazby a eurodolar může umazat část svých ztrát.



Regionální Forex

Maďarský forint, který byl již minulý týden pod tlakem očekávání před dnešním zasedáním MNB, si včera připsal další ztráty, jež tentokrát měla na svědomí politika. List Financial Times totiž přinesl článek, podle kterého chce Evropská komise na Maďarsko ekonomicky zatlačit, aby se podvolilo a na čtvrtečním summitu EU přestalo vetovat pomoc pro Ukrajinu. Měnový pár EUR/HUF se tak včera ocitl nad úrovní 390.

Dnes bude forint samozřejmě napjatě sledovat zasedání MNB. Karty jsou rozdány celkem jasně: pokud MNB sníží sazby o 100 bazických bodů (a více), dostaví se velmi pravděpodobně další oslabení. Snížení úroků jen o 75bps by forint mohlo stabilizovat, byť do čtvrtka zřejmě nebude mít na růžích ustláno.



Akcie

Úvodní seance posledních lednových dní roku 2024 na zámořských trzích se odehrála v pozitivním duchu, kdy nejvýrazněji narostl technologický Nasdaq Composite, jenž přidal okolo 1 %. Akcie iRobot umazaly více jak 9 % poté, co se iRobot a Amazon dohodly na vzájemné ukončení dohody ze srpna 2022. Na plynový pedál včera šláply akcie fintech společnosti Sofi, která reportovala výborný poslední kvartál předešlého roku. Čistý zisk na akcii převýšil odhady analytiků o téměř 54 %, a to vše při rekordních tržbách, které překonaly konsensus o 3,65 %. Akcie reagovaly růstem skoro 20 %. Bloom Energy odepsala během jedné seance celotýdenní zisk 8 %, kdy za tímto propadem stálo například snížení doporučení a 12M cílové ceny od analytika Bank of America.