Sněmovní výbor na neurčito odročil projednání "Lex ČEZ II". Trh normu o přeměnách společností sleduje pro možné využití při restrukturalizaci ČEZ

Sněmovní ústavně-právní výbor přerušil popáté projednávání sporného vládního návrhu na snížení podílu hlasů akcionářů, který je nutný pro přeměny obchodních společností a družstev. Tentokrát není jasné, kdy se poslanci k předloze vrátí, neboť debatu o ní odročili podle návrhu předsedy poslanců ODS Marka Bendy na neurčito. Stát by mohl změnu podílu hlasů využít při restrukturalizaci společnosti kvůli posílení kontroly nad energetickou infrastrukturou, přičemž menšinové akcionáře by podle kritiků vyvlastnil.



Pro rozdělení firem by podle předlohy místo dosud potřebných 90 procent hlasů všech akcionářů mělo nově stačit 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. Současně by ale museli být přítomni držitelé aspoň dvou třetin základního kapitálu. Poslanci opozičního hnutí ANO Milan Feranec a Zuzana Ožanová dnes připomínali, že novela obsahuje stovky změn, z nich jednu spornou. Doporučovali ji z předlohy vypustit.



Pozornost vzbudil pondělní výrok ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který na setkání s občany Sokolova uvedl, že vláda jedná o vyplacení minoritních akcionářů . Na dotaz, kdy stát odkoupí, uvedl, že doufá v to, že to stihne ještě současný kabinet. Později Rakušan k údajným plánům odkupu podílů v napsal na sociální síti X, že uvedl nesprávnou informaci, že "žádné takové kroky neprobíhají", a omluvil se.



"Výrok raději nebudu komentovat," podotkl dnes ve výboru zpravodaj novely Karel Haas (ODS) a nabádal ke zdrženlivosti. Poznamenal ale také, že ve Spojených státech by se takový výrok mohl pohybovat v rovině trestního práva. Po Rakušanově výroku zaznamenaly akcie nestandardní cenový výkyv.



Premiéra Petra Fialu (ODS) Rakušanovy výroky překvapily. "Zjevně si v zápalu diskuse neuvědomil, jak velkou zodpovědnost na sebe bere. Zejména pak v souvislosti se společností, jež je veřejně obchodována na burze," napsal ministerský předseda v úterý na sociální síti X.. Předseda poslanců koaliční TOP 09 Jan Jakob na stejné síti zdůraznil, že "politický marketing nesmí být na úkor důvěry občanů, institucí a kapitálového trhu".



Ústavně-právní výbor poprvé přerušil projednávání předlohy v září. Stejný postup zopakoval dvakrát v listopadu a nyní, opět dvakrát, i v lednu.



V případě přijetí předlohy by o přeměně mohl podle odborníků rozhodnout pouze stát, který vlastní zhruba 70 procent akcií energetické firmy, a na její valnou hromadu všichni akcionáři obvykle nedorazí. Přijetí návrhu vládou vedlo loni před létem k propadu akcií na pražské burze o více než 300 korun pod hranici 900 korun za akcii.





Fiala i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) obhajovali v minulosti vládní novelu jako obecnou úpravu, která není zacílena na konkrétní firmu a je běžná v ostatních zemích EU. Podle expertů ale nikde jinde v Evropě podobně nízké kvorum pro rozdělení společnosti s nerovnoměrným poměrem neexistuje. Přeměnami obchodních korporací se rozumí fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla.