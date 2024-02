Zisk i tržby Amazonu (+7 %) ve čtvrtletí díky maloobchodu a cloudu rostly

Americkému internetovému prodejci prudce vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku čistý zisk na 10,6 miliardy USD (242,3 miliardy Kč) z 278 milionů USD ve stejném období roku 2022. Firmě se dařilo díky maloobchodu a cloudové divizi. Uvedl to ve svém prohlášení v noci na dnešek. Současně společnost oznámila, že zkouší asistenta s umělou inteligencí (AI) s názvem Rufus, který by měl usnadnit nakupování na platformě. Akcie v aftermarket fázi reagovaly na výsledky růstem o 7 %.



Zisk na akcii činil jeden dolar, a překonal tak odhady analytiků dotazovaných agenturou LSEG, kteří čekali zisk 80 centů na akcii. Tržby se zvýšily o 14 procent na 170 miliard USD a rovněž byly vyšší, než čekali analytici. Tržby z reklamy stouply o 27 procent na 14,65 miliardy USD, což bylo v souladu s očekáváním.



"Toto čtvrté čtvrtletí bylo rekordní sezonou svátečních nákupů a uzavřelo pro robustní rok 2023," uvedl generální ředitel Andy Jassy v prohlášení.



V cloudové divizi AWS tržby vzrostly o 13 procent na 24,2 miliardy USD. Provozní zisk stoupl o 38 procent na zhruba 7,2 miliardy USD. Firma je přesvědčena, že díky aplikacím umělé inteligence vzrostou v příštích letech tržby cloudové divize o desítky miliard USD.



K chatbotu Rufus mají zatím zkušební přístup někteří uživatelé v USA. Asistenta mohou požádat například o nápady na valentýnské dárky nebo hračky s tematikou dinosaurů pro pětileté dítě. Jassy zdůraznil, že firma teprve začíná zkoumat možnosti tohoto softwaru a bude jej mimo jiné více personalizovat.



V tomto čtvrtletí očekává tržby v rozmezí 138 miliard až 143,5 miliardy USD. Analytici počítají s tržbami 142,13 miliardy USD.



Amazon od konce roku 2022 do poloviny roku 2023 propustil 27.000 zaměstnanců a ukončil některé aktivity. Firma také pokračovala v hledání způsobů, jak snížit náklady v jiných oblastech, například v realizaci zakázek. V lednu oznámila škrty mimo jiné v divizích Prime Video, MGM Studios a Twitch.



Amazon tento týden oznámil, že se rozhodl upustit od plánovaného převzetí výrobce robotických vysavačů iRobot za 1,4 miliardy dolarů kvůli odporu evropských regulátorů.