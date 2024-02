Dovoz i vývoz z Německa byly v prosinci kvůli slabé poptávce výrazně nižší

Dovoz i vývoz z Německa se v prosinci dál snižovaly a jejich pokles byl v obou případech výraznější, než se čekalo. Ve své zprávě to dnes uvedl Spolkový statistický úřad. Příčinu vidí ve slabé globální poptávce. Přebytek obchodní bilance tak podle sezonně a kalendářně upravených údajů vzrostl na 22,2 miliardy eur (554,1 miliardy Kč) proti přebytku 20,8 miliardy eur o měsíc dříve.



Vývoz proti předchozímu měsíci klesl o 4,6 procenta na 125,3 miliardy eur, meziroční pokles byl stejný. Dovoz klesl proti listopadu o 6,7 procenta na 103,1 miliardy eur, meziroční pokles dosáhl 12,4 procenta.



"Toto jsou čísla z ekonomiky, která je v recesi. Odpovídají celkově obtížným ekonomickým podmínkám v německé ekonomice," řekl agentuře Reuters hlavní ekonom společnosti Pantheon Macroeconomics Claus Vistesen, který se specializuje na eurozónu.



Analytici v průměru očekávali, že vývoz proti listopadu klesne o dvě procenta. U dovozu počítali s meziměsíčním poklesem o 1,5 procenta. Nárůst přebytku je překvapivý, analytici očekávali, že z listopadové hodnoty se přebytek obchodní bilance sníží a dosáhne 18,8 miliardy eur. Listopadový přebytek je také po revizi dat vyšší, předběžné údaje hovořily o přebytku 20,4 miliardy eur.



Vývoz z Německa do zemí Evropské unie v prosinci meziměsíčně klesl o 5,5 procenta, vývoz do zemí mimo EU se pak snížil o 3,5 procenta. Pozoruhodný je podle analytiků zejména propad vývozu do Spojených států, kde činil 5,5 procenta, dále do Číny, kde se snížil o 7,9 procenta, a také do Británie, kde klesl o 4,3 procenta.



Dovoz do Německa ze zemí EU v prosinci klesl o 7,4 procenta, dovoz ze zemí mimo EU se snížil o 5,9 procenta. Z toho dovoz z Číny byl nižší o 8,5 procenta a z Británie o deset procent. Naopak dovoz z USA o 1,9 procenta vzrostl.



Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se ve čtvrtém čtvrtletí ve srovnání s předchozím čtvrtletím snížil o 0,3 procenta, ekonomové proto varují před další recesí. "Globální ekonomika je příliš slabá na to, aby poskytla jakýkoliv impuls," řekl hlavní ekonom banky Hauck Aufhäuser Lampe Alexander Krüger.



Letošek tak pro exportní sektor vypadá jako další těžký rok. "Napětí v Rudém moři vytváří nová obchodní rizika," řekl Krüger s odkazem na útoky jemenských Húsíů na obchodní lodě. Námořní firmy kvůli tomu posílají plavidla kolem jižního cípu Afriky, což dopravu protahuje a hlavně prodražuje.



Přebytek obchodní bilance Německa je za loňský prosinec nejvyšší od listopadu 2017 a přispěl k tomu fakt, že vývoz klesá méně než dovoz. Objem vývozu byl v prosinci nejnižší téměř za dva roky, objem dovozu byl pak nejnižší za více než dva roky.



Za celý loňský rok vývoz z Německa klesl o 1,4 procenta nad 1,56 bilionu eur. Dovoz do Německa se snížil o 9,7 procenta nad 1,35 bilionu eur.