Rozbřesk: Co čekat v novém týdnu? Rozkolísané trhy a razantní ČNB

Minulý týden byl na hlavních trzích nabitý makro událostmi, které přinesly zvýšenou volatilitu na sazbách, akcích i měnách. Zasedání Fedu a především překvapivě silná data z trhu práce posunuly krátký konec americké výnosové křivky vzhůru. Zatímco akciím se i tak dařilo díky vynikajícím výsledkům technologických společností v čele s Metou, silný dolar nehraje do karet rizikovým měnám včetně koruny, která pokořila hranici 24,90 EUR/CZK.



Kalendář na hlavních trzích je tento týden relativně prázdný, a tak nás budou zajímat především tuzemská data, která dokreslí růstový příběh čtvrtého kvartálu 2023. Z bleskového odhadu HDP víme, že se česká ekonomika vyhnula další technické recesi – mezikvartální růst +0,2 % táhlo oživení spotřeby domácností a nečekaně i zahraniční obchod. To dává tušit, že i prosincový výsledek průmyslu (úterý) by mohl – po prudkém listopadovém propadu – překvapit pozitivně. Maloobchodní tržby (středa) by pak měly dále pozvolně růst díky zklidňující se inflační situaci.



Hlavní událostí týdne bude čtvrteční zasedání ČNB. Bankovní rada bude mít k dispozici novou prognózu, která se oproti listopadu pravděpodobně ponese ve více holubičím duchu. Revizi směrem dolů čekáme u vnějších předpokladů (3M euribor a ropa Brent), kosmeticky nižší pak může být i inflační profil (nižší ceny potravin a energií). U růstu ekonomiky žádnou zásadnější revizi nečekáme. Celková trajektorie úrokových sazeb pak může být mírně revidována směrem dolů, což bude podpůrným argumentem pro razantnější snížení úrokových sazeb.



Podle posledních komentářů se centrální bankéři budou rozhodovat mezi variantou snížení sazeb o čtvrt, nebo půl procentního bodu. Zdá se, že v bankovní radě převládají holubičí hlasy, a proto se nadále kloníme k razantnějšímu kroku. Výsledek zasedání však může být velmi těsný. Důležitým argumentem pro -50bps snížení sazeb jsou signály, že lednové přecenění nakonec nebylo tak významné (náš odhad indikuje meziroční inflaci 2,8 %). Šance na ještě výraznější pokles sazeb, o kterém minulý týden hovořil Jan Frait, dle nás nejsou velké – ČNB na tento krok trhy nepřipravila, což by mohlo vyvolat nežádoucí volatilitu, především na korunovém trhu.





*** TRHY ***



Koruna

Překvapivě robustní data z amerického trhu práce hrají do karet dolaru, což je však špatná zpráva pro českou korunu, jež v pátek překonala hranici 24,90 EUR/CZK. Tento týden bude na tuzemská makro data výživný (průmysl, maloobchod), korunu však bude nejvíce zajímat výsledek čtvrtečního zasedání ČNB. Nadále se kloníme k alternativě -50bps, což by zvýšilo prodejní tlaky na koruně, ale vzhledem k očekávání trhů ne nutně významně. Varianta pouze 25bps snížení sazeb by pak mohla korunu poslat zpět k úrovním 24,60-24,80 EUR/CZK.



Eurodolar

Vynikající data z amerického trhu práce za leden, která byla navíc okořeněna pozitivní revizí prosincových čísel, poslala dramaticky výše krátké dolarové sazby a s nimi zpevnila i americká měna. Silný trh práce tak prakticky vynuloval šance na brzké snižování úroků ze strany Fedu a tento dojem jen v trhu dále utvrdil J. Powell v nedělním televizním rozhovoru.

Tento týden začne sice dnes odpoledne zajímavými americkými daty v podobě indexu ISM z oblasti služeb, ale hlavní slovo v něm budou mít zřejmě američtí centrální bankéři. Ti budou chtít stejně jako jejich šéf Powell trh utvrdit v tom, že oficiální sazby Fedu zůstanou ještě delší dobu nezměněny. To by mělo být pro dolar plus.



Akcie

Index S&P 500 se díky páteční mohutné rally přiblížil magické hranici 5000, do které už mu zbývá jen necelých 50 bodů. Po rekordních úrovní u S&P 500 přinesla silná data z americké ekonomiky nová maxima i u DJIA a Nasdaq 100. Na korporátní úrovni přitahovaly největší pozornost firmy po výsledcích, především Apple, Amazon a Meta. Poslední jmenovaná společnost se díky mohutné 20% rally zapsala do historie, když zaznamenala nárůst tržní kapitalizace o 200 mld. USD, což je rekordně nejvyšší denní růst. Pozitivní nálady využil i loňský lídr technologické rally Nvidia, když tento titul zavřel na čerstvých historických maximech. U akcií Nvidia stojí za zmínku páteční intradenní maximum, které se zastavilo přesně na ďábelských 666 USD.