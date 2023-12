Richard Podpiera: Porážet inflaci bez akcií je prakticky nemožné. DIP nabídneme mezi prvními a v plné šíři, kterou zákon umožní

Čerstvě prodiskutován Senátem po listopadovém schválení Sněmovnou je návrh zákona, který zavádí Dlouhodobý investiční produkt (DIP). Záměrem je účinnost od 1. ledna 2024, avšak norma potřebuje ještě získat podpis prezidenta a vyjít ve Sbírce zákonů a způsob projednání v Senátu čas pro tyto kroky zkrátil. Češi a Češky s DIP získají novou možnost, jak investovat s daňovými výhodami a konečně také nejen na spoření ale i investice využít příspěvek zaměstnavatele. „V našem DIPu chceme mít od začátku všechny produkty, které zákon povolí. Věřím, že naše nabídka bude jedna z nejširších či vůbec nejširší na trhu,“ říká v rozhovoru pro Patria.cz generální ředitel Patria Finance Richard Podpiera. V čele největšího retailového brokera na trhu stojí přes půl roku. Co dnes na trzích česká investiční komunita vyhledává nejvíce? Jak klienti reagují na konec vysokých úroků? Kam a kterými cestami Patria dále poroste? Jaký je Richard Podpiera investor a vrátí se Patria na Jizerskou 50?

Patria.cz: Nejprve Sněmovnou a zcela čerstvě Senátem prošel Dlouhodobý investiční produkt (DIP) jako daňově zvýhodněné investování na stáří. Způsob projití Senátem zkrátil čas pro zbývající potřebné kroky – podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce. Co, kdy a v jaké podobě mohou klienti očekávat od Patria Finance?

DIP je bezesporu velkou příležitostí pro klienty vzít zajištění na stáří více do svých rukou a samozřejmě také příležitostí pro nás klientům nabídnout naše služby. Věřím, že budeme jedni z prvních, kteří budou na trhu tento produkt nabízet, jsme připraveni začít k 1. lednu 2024, pokud bude dokončen schvalovací proces. V našem DIPu chceme mít od začátku všechny produkty, které zákon povolí. Nechystáme z naší strany žádné omezení a věřím, že naše nabídka bude jedna z nejširších či vůbec nejširší na trhu.

Pro ty, kdo již klienty Patrie jsou, bude zřízení DIPu velmi jednoduché. Nabídka se stane novou součástí naší obchodní platformy WebTrader a její využití bude skutečně na pár kliků. Na platformě již uvádíme potřebné informace ve zvláštní části DIP, informujeme také na samostatné stránce https://finance.patria.cz/dip a na portálu Patria.cz.

Ti, kdo ještě našimi klienty nejsou, mohou využít zbývající dny do ledna ke zřízení účtu u Patrie. I to je záležitost plně online na několik minut, nově to jde i před BankID a vedení účtu je zdarma.

DIP velmi vítáme zvláště jako signál toho, že stát chce podpořit samostatnou aktivitu občanů, kteří se chtějí zajistit na stáří a alespoň částečně zrovnoprávňuje přímé investování s kolektivním investováním, například do penzijka.

U zajištění na stáří je určitě dobré přemýšlet o dlouhodobosti. Jednak je to rovina poplatků, které jsou například u ETF velmi nízké. DIP bude velmi dlouhodobá investice a tedy se v ní jakékoli náklady projeví výrazně. Také bych chtěl mít zejména dlouhodobé investice u firmy, u které mám relativní jistotu, že tu ta firma bude dlouhodobě, tedy za i za desítky let až ty peníze budu potřebovat. Patria Finance se zázemím Skupiny ČSOB a celé skupiny KBC takovou firmou je.

Patria.cz: Stane se DIP vzpruhou pro kapitálový trh v Česku?

Věřím tomu. Klienti začnou opět více přemýšlet o tom, zda, jak a do čeho investovat. Poptávka po rizikových aktivech (kam obecně akcie patří) v České republice je. Na druhé straně nabídka investic do akcií velkých a úspěšných firem je bohužel dost omezená.

Patria.cz: Patria pro své klienty obchoduje na více než 30 trzích. Jak silný je zájem o domácí investice na českém trhu?

Investice našich klientů dnes míří zhruba ze čtvrtiny do českých akcií, přičemž spravujeme přes 70 miliard korun pro více než 50 tisíc aktivních investorů a investorek. Čtvrtina je relativně dost na to, jak je trh omezený a ukazuje to, že by investoři rádi byli zainvestování na trhu doma, kde mají pocit, že firmám rozumí a mohou investovat v korunách bez konverze měn. Čtvrtinový podíl je dokladem, že silná poptávka tu je i při omezené nabídce, do čeho v Česku investovat. I my se budeme snažit v tomto směru přispět, přivést nové firmy, pro které vstup na kapitálový trh bude dávat smysl a tím rozšířit investiční příležitosti.

Ve veřejné debatě se objevuje téma, že jako Česko potřebujeme novou ekonomickou transformaci. Mít tu firmy, které přidávají více hodnoty, které vlastní finální produkt a třeba jej i celosvětově distribuují. Takové firmy nevzniknou jednom tak a pokusy o to potřebují rizikový kapitál. Jsem přesvědčen, že kde jinde by se měl vzít než v Česku a od českých investorů, kteří k takovým příběhům mají nejblíže a budou mít zájem je podpořit.

I pro potřebnou transformaci ekonomiky je tedy potřeba, aby kapitálový trh fungoval. My se budeme snažit v rámci pravidel, která tu jsou, být aktivní. Stát by pak měl přispět i věcmi, které dělat nebude, například strašit investory. Pomohla by určitě i aktivní podpora kapitálového trhu či privatizace zajímavých firem, které stát ve svých rukou má.

Patria.cz: Pokud do Česka míří čtvrtina investic klientů Patrie, kde je těžiště? O co mají klienti největší zájem, čemu nejvíce věří?

Zhruba tři pětiny investic našich klientů míří do amerických cenných papírů. Jde o největší kapitálový trh, přinášející v minulých letech velmi zajímavé výnosy, širokou nabídku, vysokou likviditu a to vše v rozumném regulatorním prostředí. Domnívám se, že do budoucna zájem českých investorů bude pokračovat, pokud neporoste více nabídka na domácím trhu.

Patria.cz: O jaké konkrétní investice jde? Co na dnešních trzích investory zajímá nejvíce?

Pokud chceme zůstat u amerických akcií, tak to, co dlouhodobě přináší atraktivní zhodnocení a na jiných trzích není tolik zastoupeno, tedy technologie. Pokud se podíváme na klientská data za poslední dokončený kvartál i letošní rok, v popředí stojí takové tituly, jako Apple, Tesla, Microsoft, AT&T, Nvidia, Meta či Amazon. Pak tam jsou zástupci finančního sektoru, například Bank of America.

Americké trhy ale nedominují jen u konkrétních akcií, ale také u investic do ETF. S velkým odstupem jsou nejvyhledávanější ETFka na indexy S&P 500 a Nasdaq, následovány světovými MSCI World či MSCI Emerging Markets a pak Evropou v podobě německého DAXu či Stoxx Europe 600.

Patria.cz: Co z pohledu trendů na trhu, například umělé inteligence? Jsme také v bodě obratu trendu úrokových sazeb.

Obojí je pravda. Trhy letos prošly nadšením z AI, krásně to ilustruje zmíněná Nvidia. Ona a další tituly, které s tématem AI souvisí, zamířily výrazně vzhůru. Nyní vnímáme částečné vystřízlivění, spojené s nejistotou ohledně ekonomiky a cyklu sazeb. Vypadá to, že skutečně na vrcholu cyklu, ale kdy a jak rychle začnou sazby klesat není jasné.

V této souvislosti stále vidíme silný zájem investorů o dluhopisy s delší splatností a fixním kupónem. Investoři skrze tento typ dluhopisů postupně sázejí na očekávaný pokles sazeb centrálních bank a fixují si aktuálně zajímavé výnosy do splatnosti. Investoři preferující českou investici pak volí tuzemské státní dluhopisy nebo korporátní dluhopisy renomovaných firem.

Patria.cz: Investice do dluhopisů ale obecně platí za poměrně nákladné.

V Patrii máme jak investory, kteří mají nadprůměrně peněz a nadprůměrně investují, tak i investory a investorky nové, začínající, investování zkoušející a postupně mu přicházející na chuť. Každé a každému z nich umíme nabídnout takovou investici do dluhopisů a samozřejmě akcií, která odpovídá zkušenostem i možnostem.

Dluhopisy lze nakoupit jak přímo, tak ale například také skrze burzovně obchodované fondy ETF, které do dluhopisů přímo investují. Obecně jakékoli státní a vybrané likvidní korporátní dluhopisy umíme pro naše klienty nakoupit a držet v custody. V případě přímé investice ji může zajistit náš dealing, najde pro klienta nejlepší možnou cenu, pomůže s výběrem konkrétního dluhopisu nebo investičního nástroje – v souladu profilem a preferencí klienta. Pokyn ale lze zadat rovněž přímo v obchodní platformě WebTrader či mobilní obchodní aplikaci Patria Finance. Zde u přímé investice do konkrétního dluhopisu by se minimální objem měl pohybovat od dvou set tisíc korun.

Od zásadně menších částek – pětisetkoruny nebo dokonce stokoruny – jsou dluhopisy součástí nabídky nejjednodušších a poplatkově velice příznivých investic s Patria Finance skrze ETF. Zejména pro začínající investory máme službu automatického investování skrze ETF do indexů akcií, dluhopisů nebo komodit za velice konkurenceschopných nákladů. Velmi dobrou volbou pro začínající investory jsou je náš produkt „Pravidelné investice.“ Patria v rámci nich umožňuje investici do konkrétních vybraných ETF od pětistovky a za jediný konkurenceschopný poplatek. Zde by investor měl alespoň už vědět, co je ETF a mít nějakou základní představu, do čeho chce investovat.

Investory také vzděláváme – semináři, webináři či online konferencemi i průběžně na Patria.cz - a provádíme je tak investicemi od těch nejjednodušších po sofistikovanější. Chceme, aby napřímo investovali ti, kteří tomu skutečně rozumí.

Patria.cz: Daří se měnit přístup Čechů jako typicky bankovního a spořícího národa k investování?

Zájem se v posledních letech výrazně zvýšil a dál roste. Na druhé straně jsou počet klientů a objem obchodů relativně malé vůči investicím například do fondů a už vůbec ve srovnání například s objemem depozit v bankách.

Já věřím tomu, že jsme ještě stále na začátku trendu, který vidíme na rozvinutějších kapitálových trzích a nemusíme nutně až do USA, stačí se podívat například do Belgie. Už tam je rozšíření přímých investic a investic do ETF násobně větší, než je u nás. Věřím, že tímto směrem půjdeme i v České republice. Jednoduše proto, že investování do akcií, napřímo nebo přes ETF, je efektivní a bez investic do akcií dlouhodobě inflaci porazit je extrémně těžké, skoro nemožné.

Patria.cz: Jak se díváš na aktivní versus pasívní investování, fondy versus investice přímo přes brokera např. do ETF? Klíčovou roli nákladovosti jsme akcentovali zejména u dlouhodobých investic a v úvodní diskusi k DIP.

Jestli správa aktivní nebo pasívní je otázkou efektivity, tedy v tom, co jaké výnosy investoři dostanou po odečtení všech poplatků. Pokud si srovnám nákladovost, musím skutečně věřit, že aktivní správa bude dlouhodobě porážet trh – což je trochu s otazníkem a vedly, vedou a budou se o tom vést dlouhé diskuse, zda aktivní správa asset managerů dlouhodobě vykompenzuje či více než vykompenzuje poplatky, které klienti platí.

Patria.cz: Veřejná diskuse, zda aktivně či pasivně, je zejména směrem poplatků často až vyhrocená.

Myslím si, že i v tomto směru je diverzifikace dobrou věcí. Sám jsem dlouhodobým klientem Patria Finance, mám také fondy, investuji do ETF. Nesázet na jednu kartu není špatné.

Broker Patria je součástí skupiny ČSOB. Má to pro nás výhody na vlastnické straně, pro klienty na klientské straně rovněž.

Patria.cz: Jaké?

Výše jsem zmínil vhodnost diverzifikace i mezi aktivní a pasívní správou investic. Pro mnoho klientů banky je hodný jednoduchý investiční fond, ale vidíme čím dál více klientů, kteří poptávají něco více. ČSOB má ve své vlastní skupině Patrii a díky ní může nabízet služby přímého investování více než tomu bylo v minulosti.

Pracujeme na tom, aby v horizontu jednoho roku či dvou let jsme dosáhli ještě mnohem vyšší míry integrace služeb Patrie do nabídky ČSOB tak, aby klienti skupiny měli plné služby Patrie přímo ve svých elektronických kanálech, na které jsou zvyklí, včetně Smartu nebo Investičního portálu. Investičním portál je unikátní prostřední v ČSOB, které pro skupinu vyvinula, spravuje a rozvíjí Patria, a kde klient vidí všechna svá aktiva a může si tam přidat i aktiva odjinud.

Patria.cz: Naše diskuse se obrací do budoucna. V čele Patria Finance stojíš přes půl roku, ve finančním světě se pohybuješ již dekády. Jistě formuješ pohled na to, jaké jsou výzvy, kam by se brokerský byznys a Patria v rámci něj mohly rozvíjet do budoucna, jít naproti trendům a poptávce klientů.

Na úvod budu možná trochu osobní. Pro mě je Patria především skvělý tým lidí, kteří dobře dohromady fungují, i když mají velmi odlišné úkoly – od makléřů a customer care, kteří mluví přímo s klienty, přes research a kolegů z patria.cz, kteří pro klienty vytváří zajímavý obsah, a až po back-office, a kolegy v IT, kteří se starají o to, abychom se mohli spolehnout na naše systémy. Ani nemám prostor vyjmenovat všechny důležitá oddělení, za což se kolegům omlouvám. Ale hlavní je, že dodáváme našim klientům služby, se kterými je jich naprostá většina spokojena.

Co mě překvapilo, jak moc tu od začátku vidím sportovního ducha. Více než polovina firmy byla zapojená do běhu pro Paměť národa, to je prostě úžasné. Bleskově jsme postavili úspěšný fotbalový tým. Sportovností v Patrii jsem vážně mile překvapen a mým cílem je ji ještě vrátit do bílé stopy na Jizerskou padesátku, nebo aspoň na jeden z jejích závodů. Historie i účast zaměstnanců tu je a bude…

Patria.cz: …povinná :-) …

… podporována všemi různými způsoby :-) Ale k výzvám. Myslím, že tou hlavní bude dokázat pokračovat ve velmi dobré, řeknu až skvělé trajektorii posledních let. S růstem zájmu o investování zejména během covidu Patrii rychle rostl počet klientů a bude bezpochyby výzvou tento trend udržet. A jak jsem už řekl na srovnání například s Belgií, tento trend držet chceme a věříme, že jsme stále na jeho počátku.

Patria se ve své dlouhé a výrazné historii hodně proměnila. I do budoucna je pro nás důležité institucionální obchodování a investice do jeho technologií, ale těžiště našich výnosů a snahy sloužit klientům se posunulo do retailu. A tady vidíme, že klienti, které dnes máme, mají nadprůměrně peněz, aktivněji investují a oceňují mimo jiné to, že Patrie je součástí skupiny ČSOB, což dává garanci relativně striktního přístupu k riziku. To někdy není příjemné ani pro samotné klienty, když například musejí v dotaznících odpovídat na otázky spojené s praním špinavých peněz nebo adekvátnosti investice, kterou s námi podniknou. Ale máme klienty, kterým zkrátka není jedno, kde mají svoje peníze.

Patria.cz: Kterými cestami a kam tedy Patria roste?

Velmi dobře funguje naše spolupráce s Privátní bankou ČSOB a solidní je i spolupráce s retailem, například segmentem Premium, kde vidíme další příležitosti. Ty hledáme i ve směru mezinárodní expanze a ruku v ruce s ní také v dalším rozvoji našich systémů.

V posledních letech jsme vždy každé 1-2 roky přinesli nové inovace, například produkt Pravidelné investice do ETF s využitím frakčního obchodování, platformu automatického investování indigo, nebo zatím naposledy novou mobilní obchodní aplikaci s řadou inovací včetně zpravodajství Patria.cz v moderní responzívní podobě. V dalším vývoji se zaměříme na desktopovou obchodní platformu (Webtrader) nebo právě náš investiční portál a obecně technologie a online přístupnost našeho byznysu. Například teď v listopadu jsme zprovoznili otevření účtu přes BankID, což výrazně zjednodušuje tento proces.

Abychom udrželi růst do budoucna, musíme ještě více přemýšlet, jak klientovi poskytovat co nejlepší službu a co nejvíce ji personalizovat – jak co do typu klienta od buy&hold po aktivní tradery tak například se zájmem o Česko versus Ameriku nebo Evropu. Včetně alertů nebo investičních zpráv.

V rámci rozkročení v zahraničí od 1. ledna 2024 přebíráme maďarskou pobočku KBC Securities. Je to první krok v rámci strategie KBC mít Patrii jako jedinou tradingovou obchodní platformu pro celý region střední a východní Evropy. Také na Slovensko se v horizontu měsíců chceme podívat mnohem podrobněji, do budoucna může přijít Bulharsko.

Chtěl bych, aby Patria byla co nejaktivnější v inovacích na českém finančním trhu, abychom přinášeli nové věci ještě častěji než v minulosti. Jednou z nejbližších může být již zmíněný Dlouhodobý investiční produkt hned od počátku roku.

Patria.cz: Pojďme v rozhovoru trochu více do osobní roviny. Již jsme lehce dotkli toho, jak vypadají Tvé osobní investice. Naši čtenáři si jistě rádi v tomto směru odnesou inspiraci. Ale pojďme možná ještě dříve představit, kdo je vlastně CEO Patria Finance. V čele Patrie stojíš přes půl roku, na finančních trzích se pohybuješ již vícero dekád.

Ve světě financí a investic se pohybuji zhruba tři dekády, začal jsem již při škole v Atlantiku Finanční trhy. Následně to byly nejrůznější typy pozic, od analytika přes hlavního ekonoma, pracoval jsem v Mezinárodním měnovém fondu taktéž v oblasti finančního sektoru. Následně jsem působil jako konzultant a většinu času jsem i tam strávil v bankách a pojišťovnách a když ne tam, tak například na projektu v oblasti energetiky, kde šlo o obchodování s energií. Následně se moje kariéra spojila na 12 let s ČSOB a nyní se tedy v rámci skupiny zaměřuji opět trochu více na finanční trh.

Patria.cz: Co Tě trhy za tu dobu naučily?

Možná to bude znít až příliš jednoduše, ale respektu. Pokud jsou likvidní a dost velké, informace, které na nich existují, jsou v nich dobře započteny, zohledněny a můžeme najít jen vzácné případy, kdy tomu tak není - kdy bychom si mohli říct, že víme víc nebo že trh zrovna nějaké téma přehání. Většinou má trh ale v ocenění pravdu na základě všech informací, které v dané chvíli existují a je dobré se tak zaměřovat na eventuality do budoucna, co se může udát a kam se trh může vydat. To bývá započteno hůře a tam jsou příležitosti.

Patria.cz: Podělíš se o to, jak vypadá Tvé osobní portfolio, jaký je Tvůj pohled na dlouhodobou správu a budování bohatství?

Akcentuji diverzifikaci a věřím, že nepřekvapím ani zde. Navíc, když nám odpovědnost za produkty pro klienty, vždycky si je koupím i sám, abych měl zkušenost z první ruky.

Ještě relativně nedávno jsem byl v retailu banky a už tam jsme se snažili najít pro klienty co nejjednodušší způsob, jak začít investovat. Pokud si lidé myslí, že dlouhodobě vydělají na penězích, které nechají odložené na spořícím nebo dokonce běžném účtu, tak budou zklamaní. I když tedy můžeme diskutovat nad poplatky ve fondech, celkově za mne platí, že je určitě lepší investovat do fondů než neinvestovat vůbec. Sám mám ČSOB fondy akciové a Na míru, mám také ČSOB Drobné, to je skutečně zajímavý vstupní investiční produkt pro klienty, kteří s investováním začínají.

U Patrie mám účet už více jak 10 let. Nejprve jsem na něm měl malý objem v český akciích, v poslední době jsem se začal více dívat na americké akcie a investuji do ETF v rámci Pravidelných investic, které si myslím máme pro klienty udělány velmi dobře. ETF ale nakupuji i napřímo. V portfoliu mám tedy kombinaci akcií, indexových akcií a nyní v poslední době narůstá také zastoupení delších dluhopisů.

Mám i penzijko, přiznávám především kvůli příspěvkům od zaměstnavatele. Nyní s příchodem DIPu počítám s tím, že si penzijko nechám tak, abych maximalizoval státní příspěvek, ale další spoření na důchod přesunu do DIPu. Věřím, že v DIPu budu mít větší kontrolu nad tím, jak jsou mé peníze investovány, více si to aktivně ovlivním a těším se na to.

S DIPem počítám v Patrii, dvojnásob tu platí důvěra a dlouhodobost. V průběhu příštího roku 2024 se těšíme s klienty na vícerá setkání a akce, které připomenou 30 let existence Patrie. A zde se vrátím k té dlouhodobosti. Plánujeme tu být určitě další desítky let, být vidět a slyšet a patřit na špičku trhu.



Richard Podpiera vystudoval finance na Masarykově univerzitě, získal Ph.D. v ekonomii na CERGE-EI a titul CFA. Ve více než 12leté kariéře v ČSOB vedl Richard několik útvarů, včetně Strategie a rozvoj, Řízení aktiv a pasiv, útvar Data a zpracování operací a vedl retailové Segmenty skupiny ČSOB. Od května 2023 je CEO Patria Finance. Před nástupem do ČSOB Richard pracoval ve společnosti McKinsey & Co. a v Mezinárodním měnovém fondu, svoji kariéru ve finančním sektoru začínal v roce 1994 v brokerské společnosti Atlantik FT.