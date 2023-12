ČSOB Index očekávání firem: V příštím roce čekají podniky inflaci nad pěti procenty

Firmy a podnikatelé se domnívají, že vyšší inflace zůstane v české ekonomice i v roce 2024. Téměř tři čtvrtiny odhadují celoroční inflaci nad pět procent a každá desátá firma si myslí, že spotřebitelské ceny meziročním tempem růstu překonají dvoucifernou hodnotu. Vyplývá to z říjnového průzkumu ČSOB Index očekávání firem, jehož se účastnilo více než 400 malých a středních podniků a živnostníků.



Experti i instituce čekají inflaci mnohem nižší. "I když nejistota spojená s odhady zůstává vysoká, inflace by měla na začátku roku spadnout do nižších jednociferných pater a za celý rok 2024 se pak může pohybovat v blízkosti 2,5 procenta,“ odhadl hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.



Největší část oslovených firem a živnostníků, a to 35 procent, předpokládá, že se inflace za rok 2024 bude pohybovat v rozmezí pět až 7,5 procenta. Jen necelá tři procenta dotazovaných věří v inflaci kolem dvou procent, což je dlouhodobý inflační cíl České národní banky. Ta prognózuje na příští rok zpomalení celkové inflace na 2,6 procenta po úrovni 10,8 procenta v letošním roce.



Takřka polovina firem a podnikatelů, 48,2 procenta, počítá podle průzkumu pro příští rok s mírným navýšením cen svých výrobků a služeb. Dalších 38,1 procenta chce ponechat ceny beze změny. Výrazně zvyšovat ceny plánuje 3,9 procenta a 2,2 procenta naopak připravuje zlevnění. Zbylých 7,6 procenta dotazovaných se ještě nerozhodlo.



“Podnikový sektor plně prožívá složitou realitu roku 2023 a vnímá, že i do roku 2024 přetrvává řada cenově rizikových faktorů. Protože jsem s firmami v průběžném kontaktu, mohu potvrdit, že zůstávají opatrné. Podle našich prognóz by se ale spotřebitelská inflace měla v roce 2024 i díky změně základny podstatně zpomalit. Já osobně očekávám pro příští rok úroveň kolem tří procent, nebudeme-li svědky neočekávaného vnějšího šoku,” uvedl výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB Pavel Prokop.



Obnovení růstu české ekonomiky očekává v příštím roce 35 procent firem a podnikatelů, naproti tomu 27 procent z nich předvídá pokračování současné recese. Největší část oslovených podniků a živnostníků, 38 procent, se přiklání ke stagnaci hrubého domácího produktu v roce 2024.