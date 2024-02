FT: Společnost OpenAI dosáhla v prosinci obratu dvě miliardy dolarů

Americká společnosti OpenAI, která stojí za chatovacím systémem ChatGPT a kterou podporuje , se v prosinci podařilo dosáhnout obratu dvě miliardy dolarů (bezmála 47 miliard Kč). Uvádějí to dva zdroje britského deníku Financial Times (FT). Start-up zaměřený na umělou inteligenci (AI) věří, že v příštím roce může tuto částku více než zdvojnásobit. Pomáhá mu k tomu velký zájem firemních zákazníků, kteří chtějí využít jeho technologie k zavedení generativních nástrojů AI na pracovištích, uvádí list.



Web The Information už dříve napsal, že roční tržby OpenAI v prosinci díky ChatGPT přesáhly 1,6 miliardy dolarů a že už v polovině října činily více než 1,3 miliardy dolarů.



Investoři ocenili start-up se sídlem v San Francisku na více než 80 miliard dolarů.



Šéf OpenAI Sam Altman jedná s investory, včetně těch ze Spojených arabských emirátů, o založení nového podniku na produkci čipů. Měl by uspokojit rostoucí potřebu čipů firmy OpenAI a současně snížit její závislost na společnosti , informoval koncem ledna FT a podobně ve čtvrtek i deník The Wall Street Journal.