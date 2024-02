Rozbřesk: Holubičí ČNB přidává na razanci a posílá korunu nad 25,20 EURCZK

Česká národní banka včera v souladu s naším očekáváním snížila základní repo sazbu o 50bps na 6,25 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo šest členů bankovní rady, jeden člen preferoval pokles o 75bps. Centrální banka se tak po prosincovém snížení sazeb o 25bps rozhodla dále postupovat s větší razancí s tím, jak roste její přesvědčení o zkrocení inflace.



Rozhodnutí bankovní rady se opírá o novou holubičí prognózu. Ta oproti listopadu počítá s viditelně slabším růstem ekonomiky v tomto roce (+0,6 % vs. 1,2 %) a také v příštím (+2,4 % vs. 2,8 %). Obavy o razantní lednové přecenění se evidentně nenaplnily – podle ČNB činila lednová inflace 3,0 %. Do konce roku by měla inflace setrvat v horní polovině tolerančního pásma (1-3 %). S těmito předpoklady je dle prognózy konzistentní strmý pokles sazeb, především v první půli letošního roku. Na jeho konci prognóza očekává 3M PRIBOR na 2,9 % (původně 3,5 %), v příštím roce dokonce na 2,6 %.



Guvernér Aleš Michl na tiskové konferenci zopakoval, že i tentokrát bankovní rada očekává úrokové sazby nad úrovněmi, které implikuje nová prognóza. Dle guvernéra bude ČNB nadále postupovat opatrně, neboť i v tomto roce převažují spíše pro-inflační rizika – zejména pomalejší odeznívání vyšších inflačních očekávání nebo vyšší než očekávaná setrvačnost cen služeb. Zároveň však guvernér zdůraznil, že naplnění těchto rizik by sice udrželo inflaci nad 2% cílem, nemělo by však narušit setrvalou desinflační trajektorii jako takovou.



V nejbližších měsících se dle nás stane razantnější snižování sazeb o minimálně 50bps novým normálem. Svižné uvolnění měnové politiky by mělo zajistit, aby ČNB nezůstala – v prostředí setrvale nižší inflace – za křivkou, resp. nežádoucím způsobem tlumila ekonomickou aktivitu v momentě, kdy dochází ke křehkému oživení. Na konci letošního roku počítáme s úrokovou sazbou na úrovni 4 %, tržní sázky na pokles ke 3 % nám přijdou nadále přehnané.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna včera odepsala na frontě s eurem více než procento v reakci na rozhodnutí ČNB zrychlit tempo snižování sazeb. Nová prognóza se nese v silně holubičím duchu, když očekává sazby na konci roku 2024 na 2,9 %, v půli roku 2025 pak dokonce na 2,6 %. Samotný výhled na korunu nedoznal dramatických změn (stále počítá s mírným posílením), na tiskové konferenci však guvernér Michl zdůraznil, že bankovní radě aktuální oslabení koruny nevadí. Během večera však tento komentář relativizoval Jan Kubíček, který uvedl, že se tempo poklesu úrokových sazeb bude odvíjet od kurzu koruny; jinak řečeno, pokud by měla koruna tendenci dále silně oslabovat, ČNB by nebyla v uvolňování měnové politiky skrze sazby tak agresivní.



Eurodolar

Eurodolar se včera prakticky nepohnul a to přesto, že na obou stranách Atlantiku zněly lehce jestřábí tóny.

Dnešní kalendář makro-události je z pohledu eurodolaru prakticky prázdný.



Regionální Forex

Včerejší tisková konference prezidenta NBP Glapinského zlotý zjevně potěšila, neboť šéf centrální banky uvedl, že neočekává, že by se uvnitř Výboru pro měnovou politiku našla většina, která by podpořila snížení sazeb. To je vcelku jasný signál, že se NBP v březnu k redukci úroků neodhodlá a to přesto, že inflace bude podstatně níže a bude k dispozici nová prognóza. Vedení NBP se nyní (údajně) soustředí na jádrovou inflaci.



Akcie

Hlavní americké indexy uzavřely včerejší den s drobným ziskem, kdy nejsledovanější byl index S&P 500, který se celý den pokoušel prorazit hranici 5000 bodů, tu nakonec v závěru na malou chvíli překonal, ale nakonec se vrátil zpět pod tuto hranici, bude tak zajímavé sledovat, co v dalších obchodních dnech index předvede. Ostatní americké indexy se včerejší den obchodovaly poblíž zelené nuly. Hlavní akciové indexy uzavřely den následovně: S&P 500 +0,03 %, Nasdaq 100 +0,16 % a Dow Jones +0,05 %.