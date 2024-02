Globální poptávka po LNG by do roku 2040 měla vzrůst o více než polovinu

Společnost upozornila, že poptávka po zemním plynu již sice v některých regionech, například v Evropě, Japonsku a Austrálii, dosáhla vrcholu, celosvětově však pokračuje v růstu.Objem globálního obchodu s LNG se loni podle zprávy zvýšil o 1,8 procenta na 404 milionů tun a v roce 2040 by podle nejnovějších odhadů měla poptávka po LNG dosáhnout 625 až 685 milionů tun."Čína bude v tomto desetiletí pravděpodobně dominovat růstu poptávky po LNG, protože tamní průmysl se snaží snížit uhlíkové emise přechodem od uhlí k plynu," uvedla společnost . "Čínský ocelářský sektor založený na uhlí vytváří více emisí než Británie, Německo a Turecko dohromady. Plyn proto hraje zásadní roli v boji s jedním z největších světových zdrojů uhlíkových emisí," dodala.Dovoz LNG pomohl Evropě kompenzovat pokles dodávek plynu z Ruska, který byl důsledkem ruské invaze na Ukrajinu. "LNG vloni nadále hrál nepostradatelnou roli v evropské energetické bezpečnosti po propadu ruského vývozu do Evropy prostřednictvím plynovodů v roce 2022," uvedla společnost . Dodala, že dovoz LNG do Evropy loni zůstal zhruba na úrovni roku 2022, to navzdory poklesu celkové evropské poptávky po zemním plynu,Společnost rovněž uvedla, že rovnováhu na globálním trhu s plynem loni pomáhaly udržovat relativně mírné zimní teploty, vysoká úroveň zásob a pomalé hospodářské oživení v Číně. To podle ní pomohlo "snížit a stabilizovat" ceny plynu v Evropě.