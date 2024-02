Divoká Nvidia: Výsledky i výhled krále AI nad očekáváním, akcie po propadu obrátily k solidním ziskům

Nejsledovanější akcie světa a tím nejočekávanější výsledky a výhled. Takové nálepky dostával report, který král umělé inteligence publikoval před okamžikem. V řádném obchodování akcie nabíraly ztrátu do blízkosti 5 %, následně otočily do zisků aby těsně před výsledky znovu mírně ztrácely. Po nich se po úvodním nádechu zanořovaly níže, aby otočily do až 6% zisku. Na AI prostě nuda nebude. Zde jsou hlavní čísla.

Tržby Nvidie v posledním loňském čtvrtletí dosáhly 22,1 miliardy dolarů. To je vstkutku dramatický růst z 6,05 miliard dolarů před rokem a také číslo nad očekáváním trhů 20,41 mld. USD dle Bloomberg.

Pohled do jednotlivých segmentů napovídá: datacentra 18,4 mld. USD z pouhých 3,62 mld. USD před rokem a nad očekáváním 17,21 mld. USD. Gaming 2,9 miliardy dolarů, což je meziročně bezmála +60 %.

Také očištěná hrubá marže nepřekvapuje negativně a hodnotou 76,7 % významně poskočila z 66,1 % před rokem a porazila očekávání trhu – 66,1 %. Volné cash flow firmy meziročně nabobtnalo na 11,22 miliardy dolarů ze zhruba 1,7 miliardy před rokem a opět na odhadem dle Bloomberg 10,82 mld. USD.

V číslech nic špatného? Hledejme ve výhledu:

pro první kvartál očekává tržby 24 miliard dolarů plus minus 2 procenta. Očekávání? 21,9 mld. USD, tedy opět nad. Hrubá marže se má udržet na 77 procentech plus minus 5 procent.

Číst tedy mezi řádky ve slovech CEO Jensena Huanga? „Oblast generativní umělé inteligence dosahuje bodu zvratu. Poptávka vrcholí napříč světem v rovině firem, odvětví i zemí,“ uvedl. „Vertikální sektory v čele s automotive, finančními službami a zdravotnictvím jsou nyní na mnohamiliardových úrovních,“ poznamenal.

Akcie pro agenturu Bloomberg pokrývá 66 analytických domů, z čehož je 60 doporučení nákupních a 5 neutrálních. Konsensuální 12měsíční cílová cena v tuto chvíli dosahuje 734,5 USD, což dává 9% růstový potenciál od posledního zohledněného závěru akcií.

Shrneme-li tedy: výhledem pro první kvartál roku slibuje masívní vývoj tržeb a pomáhá investorům podložit dosavadní rally co do ceny akcií. Otazník se může vznášet na formulacemi CEO, které zasahují očekávání budoucího vývoje poptávky. Nebo snad investory plně neuspokojí vývoj marže - za 4Q 76,7 % vs. pro 1Q avizovaných 77 %, ale plus minus 5 %?

Poslední odečtený 6% růst akcií po zveřejnění výsledků znamená letošní zisk titulu kolem 36 % a posun tržní kapitalizace letos o zhruba 400 miliard amerických dolarů k 1,67 bilionu USD.

začala svou pouť v roce 1993 zejména jako vývojář skvělých herních videokaret. Poslední dva roky ale žezlo přebírá AI, kde se firma i její akcelerátor stávají legendou. O zhruba 40 % tržeb Nvidie se dnes starají giganti , Meta, Alphabet nebo logicky také . Nedávno oznámila dohodu se společností , což znamená nový distribuční kanál. Přes síťové prvky Cisca bude expandovat dále ve firemní sféře.