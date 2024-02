Investoři před výsledky vybírali zisky z Nvidie

Zámořské trhy nemají v tomto zkráceném týdnu rozhodně na růžích ustláno. Dnes vyšly mimo jiné FED minutes ze zasedání na koci ledna. Hlavní poznámka, která byla trhy nejvíce očekávána, se týkala dalšího směřování úrokových sazeb. Většina nositelů měnové politiky akcentuje především rizika rychlejšího snižování sazeb než naopak. To je další zpráva pro trhy, že by se na brzké snižování těšit neměly.



Hlavní událostí tohoto týdne, neřkuli celé výsledkové sezony, budou výsledky hospodaření společností , která bude reportovat dnes po uzavření trhu, na tržní reakci si budeme tedy muset počkat na zítřek (případně napoví dnešní aftermarket). Za poslední dva na je ale cítit výběr zisků na této akcii, která se propadla z maxim 746,11 USD až na dnešních konečných 674,72 USD a dnes odepsala 2,9 %. Kyberbezpečnostní společnost Palo Alto změnila svou obchodní strategii, kdy rozšířila nabídka produktů, které poskytuje zdarma. Očekává nárůst následných plateb za obsluhu do budoucna. Zároveň s touto transformací ovšem musela snížit výhled na své hospodaření v letošním roce, což se nelíbilo investorům a její akcie tak propadly o 28,4 %. Velký propad, konkrétně 23,7 %, zaznamenala taktéž společnost Teladoc, která se specializuje na řešení medicínských problémů po telefonu případně virtuálním hovoru. Za propad mohl v tomto případě snížený výhled ziskovosti.