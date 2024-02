Trhy na nových rekordech, Lufthansa vymění své vedení a evropské futures jsou dnes smíšené

Všechny tři hlavní americké akciové indexy si včera zapsaly čerstvá historická maxima, stejně tak jako panevropský index Stoxx 600. Lufthansa vymění do konce června téměř celé představenstvo. Tři nejvyšší představitelé Fedu potvrdili pozdější začátek letošního snižování sazeb. A USA a Čína jednají o nových opatřeních, která mají zabránit vlně státních bankrotů na rozvíjejících se trzích. Evropské futures jsou po včerejších rekordech smíšené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 -0,0 % a DAX +0,1 %.



Výroba elektřiny v ČR loni klesla o 10 % na 71 TWh. Spotřeba elektřiny v ČR loni také klesla, a to na 14leté minimum 57,8 TWh (-4,1 % meziročně).



Všechny tři hlavní americké akciové indexy si ve čtvrtek zapsaly čerstvá historická maxima, když výsledky Nvidie znovu podnítily víru v to, že umělá inteligence pomůže firmám zvýšit zisky a dá cenám akcií další prostor růst. S&P 500 za letošek dosáhl 12. rekordního maxima, Nasdaq 100 vyletěl o 3 %, zatímco Dow Jones poprvé překonal 39 000 bodů. Akcie Nvidie ve čtvrtek zároveň nabraly zhruba 277 miliard dolarů na tržní kapitalizaci, čímž překonaly předchozí růst o 197 miliard dolarů, kterého na začátku měsíce dosáhla mateřská společnost - Meta.



Také panevropský akciový index STOXX Europe 600 se během dne vyšplhal až na rekordních 496,30 bodu. Překonal tak předchozí maximum 495,46 bodu z ledna 2022. Obchodování nakonec uzavřel s nárůstem o 0,82 procenta na 495,10 bodu. To představuje nejvyšší závěrečnou hodnotu v jeho historii.

Německá letecká společnost vymění do konce června téměř celé představenstvo a jeden post v tomto rozhodčím orgánu zruší. Odstoupí i její finanční ředitel Remco Steenbergen. Firma s překvapivým oznámením vystoupila včera večer. Od nového a zmenšeného týmu představenstva si společnost slibuje nové impulsy. Z představenstva k 1. červenci odejdou čtyři ze stávajících šesti členů. Napříště jich v něm bude zasedat jen pět.



Tři nejvyšší představitelé Fedu ve čtvrtek oznámili, že americká centrální banka stále počítá se snížením úrokových sazeb v letošním roce – jen ne v nejbližší době. Místopředseda Fedu Philip Jefferson a guvernérka Lisa Cook uvedli, že věří, že inflace se navzdory lednovému výkyvu stále ochlazuje, ale dali jasně najevo, že chtějí více důkazů o tom, že se vrací zpět k jejich 2% cíli, než začnou snižovat sazby. Guvernér Christopher Waller uvedl, že lednový skok ve spotřebitelských cenách znamená opatrnost při rozhodování, kdy začít sazby snižovat.



Spotřebitelská důvěra ve Spojeném království v únoru klesla, což naznačuje, že domácnosti nejsou připraveny začít utrácet navzdory rostoucím signálům, že se ekonomika vymanila z mělké recese. GfK uvedla, že její klíčový indikátor sentimentu klesl o 2 procentní body na minus 21, čímž ukončila tříměsíční sérii zlepšování. Ekonomové dotazovaní agenturou Bloomberg očekávali průměrnou hodnotu minus 18.



USA a Čína jednají o nových opatřeních, která mají zabránit vlně státních bankrotů na rozvíjejících se trzích, uvedli lidé obeznámení se situací. Jde tak o jeden z nejvýznamnějších pokusů o ekonomickou spolupráci mezi soupeřícími velmocemi za poslední roky. Jednání, včetně způsobů, jak preventivně prodloužit dobu půjček, než země zmeškají splátky, jsou obecně zaměřeny na zmírnění vyšší zátěže dluhové služby pro chudé země v objemu 400 miliard dolarů ročně, tak na nalezení alternativy k vysokým úrokovým sazbám, kterým tyto země nyní čelí na trhu.