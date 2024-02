Pátek přináší zklidnění po rally

Včerejší Wall Street nijak nezaostala za předpoklady a napálila to nahoru, tažena hlavně techy, respektive vším, co dokázala k růstu inspirovat strmě stoupající . Asie však zabrzdila a Evropa dnes buď velmi zvolna roste, nebo stagnuje (DAX). Americké futures se obchodují lehce v červeném. Nová data z Německa zůstala po zásluze na okraji zájmu. HDP za 4Q se revizí nemění a index Ifo se podle očekávání v únoru mírně zlepšil. Další data na programu dnes nejsou.



I po nových komentářích z Fedu stále platí, že téma sazeb akciové investory nyní nechává v klidu. Bankéři Cooková, Jefferson i Waller v podstatě potvrdili, že Fed míří k nižším sazbám, ale nebude to hned a nemá kam spěchat.



Celkově tedy nic nového, co by mohlo akciové investory rozházet. Na druhou stranu ovšem dál sledujeme pozvolné zvedání výnosů na dluhopisech a prohlubování inverze křivky, když se tento trh nastavuje na prodlužující se období vysokých sazeb a spolu s tím na riziko budoucího dopadu na ekonomiku. Eurodolar se po včerejším výkyvu konsoliduje u 1,0820. Koruna se dostává pod lehký tlak a posouvá se k euru na 25,40.



Dnešek bude hlavně o tom, jestli nová vlna zájmu o techy udrží sílu, nebo si kupci vyberou koncem týdne přestávku. Žádné zásadní události se nečekají, výsledková sezóna doznívá a důležité informace o ekonomice se dají čekat až po přelomu měsíce.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:12 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3939 0.0999 25.4108 25.3400 CZK/USD 23.4665 0.1216 23.4895 23.3990 HUF/EUR 388.6268 0.2295 388.9653 387.4195 PLN/EUR 4.3287 0.0834 4.3376 4.3209

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7896 0.0353 7.7982 7.7815 JPY/EUR 163.1285 0.1378 163.1690 162.7973 JPY/USD 150.7530 0.1541 150.7620 150.3745

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8548 -0.0343 0.8554 0.8542 CHF/EUR 0.9537 0.0997 0.9546 0.9524 NOK/EUR 11.4170 0.3957 11.4235 11.3587 SEK/EUR 11.1874 0.1246 11.2005 11.1556 USD/EUR 1.0821 -0.0171 1.0833 1.0814

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5255 0.0459 1.5268 1.5197 CAD/USD 1.3493 0.0931 1.3501 1.3473