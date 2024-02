Rozbřesk: Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Včera zveřejněný zápis z lednového zasedání potvrdil, že ECB stále bojuje minulou válku. Zatímco uvnitř Fedu již došlo k mentálnímu obratu směrem k uvažování o nižších úrokových sazbách, v ECB nadále převládají obavy z proinflačních rizik. V Radě guvernérů tak dle jestřábího zápisu existuje široký koncensus, že debata o poklesu sazeb je zatím předčasná.



Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení. Hodně totiž naznačily poslední rozhovory s pravděpodobně nejvlivnější členkou Rady guvernérů Isabel Schnabel, která má zároveň velmi blízko ke guvernérce Ch. Lagarde. I. Schnabel zdůraznila, že poslední inflační míle je zdrojem obav a ECB vstupuje do kritické fáze, kdy je kalibrace měnové politiky zvláště důležitá vzhledem k eliminaci druhotných inflačních efektů. Největší obavy má Rada guvernérů ze svižného růstu mezd. Ten na konci minulého roku sice mírně zpomalil, ale meziročně mzdy stále rostly o 4,5 % (s 2% inflací je dle ECB kompatibilní růst mezd mezi 2,5-3,0 %).



Z pohledu Schnabel je kritickou otázkou, jak firmy zareagují na zvýšenou mzdovou dynamiku. Její obavou je, že se budou opět snažit zvýšené náklady převést na spotřebitele. A právě v tento moment hraje zásadní roli nastavení měnové politiky, která by dle Schnabel měla zůstat restriktivní a držet ekonomiku eurozóny v útlumu, než pominou rizika z trhu práce.



S tímto jestřábím pohledem eurová křivka dlouho nesouhlasila. Od začátku roku však došlo k podstatnému poklesu sázek na agresivní uvolňování měnové politiky ze strany ECB. S prvním snížením sazeb již trh nepočítá v březnu, ale až v červnu, přičemž v souhrnu by depozitní sazba mohla letos poklesnout o 110 bazických bodů (původně 160bps). To je v souladu s naším výhledem na politiku ECB, nezanedbatelné riziko však vidíme v ještě pozdějším, resp. méně razantním snižováním úrokových sazeb v eurozóně.



Takto přísná měnová politika ale není bez rizika. Je zjevné, že ECB nechce udělat podobnou chybu jako při vzedmutí inflační vlny, kdy byla poslední centrální bankou, jež zvedla sazby. Vzhledem k příznivému inflačnímu výhledu a stagnující ekonomice ale nyní ECB riskuje až přílišné utažení měnových šroubů, což by udrželo eurozónu ve zbytečném útlumu.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna zakončuje týden na dostřel úrovně 25,30 EUR/CZK. Včerejší bonanza na amerických akciových trzích české měně nakonec příliš nepomohla. Příliv pozitivní nálady však může být dobrou zprávou pro nejbližší seance, zvláště pokud by se nedařilo dolaru. Tuzemský kalendář dnes nabízí výsledek únorového konjunkturálního průzkumu - jde však o čísla druhého řádu a tak nečekáme, že by měla mít významnější dopad na korunový trh.



Eurodolar



Podnikatelský optimismus v eurozóně reprezentovaný indexy PMI postupně mizí (výjimkou je Německo), z čehož včera euro dopoledne těžilo. Zisky eurodolaru však přibrzdila silná týdenní data z amerického trhu práce a lehce jestřábí komunikace centrálních bankéřů z Fedu.

Dnes bude eurodolar sledovat primárně německy laděné události - zveřejnění indexu podnikatelské nálady Ifo a vystoupení centrálních bankéřů (Nagel, Schnabelová).