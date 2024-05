Evropští obchodníci s plynem nakupují opce kvůli obavám z dodávek v zimě

Evropští obchodníci se zemním plynem uzavírají ve velkém množství opční kontrakty na příští zimu, aby se ochránili před možným omezením dodávek. Podle údajů společnosti Intercontinental Exchange Inc. je objem obchodovaných nizozemských opcí o 90 % vyšší než ve stejném období loňského roku.



Kontrakty by umožnily obchodníkům - kteří v současné době plní sklady před příští topnou sezónou - profitovat z růstu cen. Zatímco zásoby v Evropě jsou po relativně mírné zimě v tomto ročním období rekordní, jejich doplňování by se v případě přerušení dodávek mohlo prodražit.



Obavy z dodávek se soustřeďují na geopolitická rizika - na Blízkém východě i na Ukrajině -, ale existuje také možnost narušení dodávek v USA během nadcházející hurikánové sezóny, zatímco problémy ve výrobních zařízeních blíže k domovu - jak jsme viděli při výpadcích v Norsku v posledních letech - mohou způsobit prudký nárůst cen.

Zdroj Bloomberg

Na straně poptávky je silnější konkurence z Asie a dalších zemí, pokud jde o náklad zkapalněného zemního plynu, a po dvou mírných zimách je v Evropě pravděpodobnější chladnější topná sezóna, než je obvyklé.

Podle údajů agentury Bloomberg se ve středu sázelo na růst cen plynu. Obchod zahrnoval nákup více než 17 000 kupních opcí v hodnotě 40 EUR na říjen, kdy v Evropě začíná topná sezóna, a zároveň prodej stejného počtu kupních opcí v hodnotě 25 EUR a zhruba polovičního počtu futures k zajištění. Pro obchodníka je to vlastně sázka na růst cen v zimě, který zvýší implikovanou volatilitu.



Ve čtvrtek v 9:26 hodin v Amsterdamu klesly nizozemské futures na přední měsíce o 0,454 % na 30,47 EUR za megawatthodinu. Evropský benchmark plynu se tento měsíc většinou obchodoval v rozmezí 28-31 eur.