Evropa by mohla odstartovat celosvětový boj o zemní plyn

Svět se připravuje na letošní boj o dodávky zemního plynu, což v energeticky hladové Evropě může vést k vyšším účtům pro spotřebitele a továrny a ohrožuje to také chudší rozvíjející se země od Asie až po Jižní Ameriku, které tak mohou být z trhu vytlačeny.

Poprvé od doby, kdy energetickou krizi urychlila válka Ruska na Ukrajině, hrozí Evropě, že nesplní své cíle pro skladování plynu na příští zimu, což připravuje půdu pro zoufalý boj o dodávky, než najede nová kapacita LNG v příštím roce a začne tuto situaci zmírňovat. I když má Evropa dostatek zásob plynu na přečkání této zimy a ceny se od začátku roku zmírnily, zásoby odčerpává chladné počasí, které starý kontinent tento víkend zasáhlo. A možnosti dodávek jsou od začátku tohoto roku omezené poté, co skončily ruské dodávky plynovodem přes Ukrajinu po ukončení přepravní dohody.

„V Evropě letos určitě nastane energetická mezera,“ řekl Francisco Blanch, komoditní stratég z . „To znamená, že veškerý dodatečný LNG, který letos přijde celosvětově na trh, bude muset nahradit nedostatek ruského plynu.“

Aby Evropa pokryla svou předpokládanou poptávku, bude muset dovézt až o 10 milionů tun LNG ročně více — asi o 10 % více než v roce 2024, uvedl Saul Kavonic, energetický analytik v MST Marquee v Sydney. Nové exportní projekty v Severní Americe by mohly pomoci toto napětí na trhu zmírnit, ale to závisí na tom, jak rychle se bude moci výroba zvýšit. Evropa tak bude muset odvést část dodávek LNG z Asie, kde je největší světová spotřebitelů. Podle toho, jak se bude poptávka vyvíjet, by mohla konkurence zvýšit ceny nad úroveň, kterou si mohou dovolit země jako Indie, Bangladéš a Egypt, a také ovlivnit hospodářské oživení Německa.

Futures na plyn v Evropě, které obvykle také ovlivňují asijské spotové ceny LNG, jsou stále asi o 45 % vyšší než ve stejném období loňského roku a kontrakty se obchodují na trojnásobku předkrizových úrovní v roce 2025. Nárůst cen „by se mohl zhoršit, pokud by se vyčerpaly zásoby v Asii a Tichomoří,“ řekl Jason Feer, globální šéf obchodní inteligence v energetické makléřské společnosti Poten & Partners v Houstonu.



Není snadné najít pro všechny energetiky a průmyslové podniky alternativy k plynu. A to zejména v případě Německa, které bylo před invazí Kremlu na Ukrajinu závislé na Rusku více než z poloviny svých dodávek plynu. Výrobní sektor se už nyní potýká s vyššími náklady a energetická bezpečnost se stala hlavním tématem v předčasných volbách 23. února. Krajně pravicová Alternativa pro Německo je v předvolebních průzkumech na druhém místě částečně proto, že strana chce obnovit levné dodávky plynovodem z Moskvy, aby podpořila konkurenceschopnost výroby.



Podobná situace je v Jižní Americe. Brazílie se po období sucha potýká s nahrazením klesající výroby vodní energie a Argentina by pro nadcházející topnou sezónu mohla být vtažena do konkurence o LNG. Egypt je také vystaven riziku. Tato země loni překvapila trh, když se z vývozce LNG stala dovozcem po letních výpadcích elektřiny, což zvýšilo nákupy na nejvyšší úroveň od roku 2017, podle údajů Bloombergu.





Pro prodejce LNG, kteří již těží z vyšších cen, vytváří toto napětí příležitosti. V některých případech by producenti LNG mohli zvýšit kapacitu podobně jako při nárůstu exportu, ke kterému došlo v krizovém roce 2022, domnívá se Ogan Kose, výkonný ředitel poradenské společnosti . Výhled závisí hlavně na tom, jak rychle se nová výrobní zařízení rozběhnou. Loni byl růst zanedbatelný, protože Egypt zastavil svůj vývoz a nejnovější ruský projekt Arctic LNG 2 omezily americké sankce, podotýká Laura Page z energetické datové firmy Kpler.

To staví do popředí USA. Tento největší světový dodavatel LNG již léta dodává plyn do Evropy, což se pravděpodobně zesílí po nástupu Donalda Trumpa do úřadu. Ten již pohrozil cly, pokud Evropa nebude kupovat více americké energie. Letos se očekává, že vývoz LNG z USA vzroste asi o 15 %, podle Kpler, po navýšení výroby Plaquemines ze skupiny Venture Global LNG a Corpus Christi z Cheniere Energy. Ale i toto tempo je nejisté. Cheniere již varoval, že nárůst bude letos „relativně pomalý“.



V Rusku, které je stále druhým největším zdrojem LNG pro Evropu, se zaměří na to, zda bude země schopna udržet si svůj vývoz poté, co USA v pátek uvalily sankce na dvě další zařízení. Západní sankce již omezily hlavní projekt Arctic LNG 2 a ovlivnily klíčové vybavení a dodávky služeb, což zpozdilo jeho úplné dokončení o dva až tři roky, uvedl Claudio Steuer, energetický konzultant a člena fakulty IHRDC v Bostonu.



Trump, který slíbil ukončit válku Ruska na Ukrajině, by mohl také změnit celkový výhled na tento trh, zejména pokud by mírová dohoda zahrnovala energetiku, jak se očekává. Ruský vývoz plynu přes Ukrajinu by tak mohl v roce 2025 pokračovat, domnívá se Anthony Yuen a další analytici .

Prozatím má ještě Asie dostatek volné kapacity, aby uvolnila dodávky LNG do Evropy. Čínští dovozci LNG přeprodávali březnové dodávky a z velké části zastavili nákupy na spotovém trhu, kde jsou ceny vysoké. Indičtí dovozci plynu se obrátili na levnější alternativy, zatímco Bangladéš byl nucen upravit nákupní tendry poté, co nabídkové ceny byly příliš vysoké. I tak ale napjaté trhy zvyšují riziko volatility způsobené extrémním počasím nebo problémy s dodávkami. Výpadky výroby v exportních závodech od Austrálie po Malajsii v loňském roce ukázaly, jak zranitelná může výrobní strana být.





Úleva je však na obzoru. Od roku 2026 by měly konečně začít dodávat palivo zpožděné projekty a napjaté trhy by se mohly uvolnit, domnívá Jefferies Financial Group. Do roku 2030 začne přicházet dalších 175 milionů tun nové nabídky, především z USA a Kataru. To by mohlo způsobit tlak na snížení cen a přivést zpět zákazníky v zemích, které letos zůstanou vytlačeny. „Pokud současné plány na rozšíření LNG vydrží, měl by být rok 2026 světlem na konci tunelu,“ uzavřel Florence Schmit, energetický stratég u Rabobank.

Zdroj: Bloomberg