Bloomberg: Evropa jedná o zachování tranzitu plynu přes Ukrajinu

Evropští představitelé jednají o zachování dodávek zemního plynu potrubím vedoucím z Ruska přes Ukrajinu do Evropy. Snaží se tak odvrátit další negativní dopady války na Ukrajině na evropský energetický trh. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala agentura Bloomberg.



Evropa se v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu snaží ukončit odběr zemního plynu z Ruska, některé evropské země ale stále dovážejí ruský plyn potrubím vedoucím přes Ukrajinu. Současná dohoda o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy vyprší na konci letošního roku. Podle zdrojů Bloombergu však představitelé některých evropských vlád a podniků jednají se svými ukrajinskými protějšky o tom, jak v příštím roce tranzit ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy zachovat.



Podle zdrojů se vedou rozhovory mimo jiné o možnosti, že evropské podniky budou potrubím vedoucím z Ruska přes Ukrajinu dovážet plyn nakoupený v Ázerbájdžánu. Evropa by se tímto způsobem vyhnula nákupům ruského plynu v době, kdy se snaží omezit schopnost Moskvy financovat válku na Ukrajině.



Ukrajina by podle agentury Bloomberg měla být této variantě nakloněna, protože potřebuje příjmy z poplatků za tranzit plynu. "Ukrajina má ohromnou infrastrukturu pro tranzit a skladování plynu, která by se měla využívat," uvedl šéf ukrajinské státní plynárenské společnosti Naftogaz Oleksij Černyšov. "Ukrajina je předurčena tuto infrastrukturu využívat, protože to přináší řadu výhod," dodal.



Černyšov vyloučil jakýkoliv plán tranzitu, který by zahrnoval spolupráci s ruskou státní plynárenskou společností Gazprom. Dodal, že přeprava plynu pocházejícího z Ázerbájdžánu "by mohla mít určitou budoucnost".



Zdroje agentury Bloomberg nicméně upozorňují, že jednání o tranzitu plynu pocházejícího z Ázerbájdžánu jsou teprve v rané fázi a že není jisté, zda bude dosaženo dohody. Stále je zapotřebí dořešit řadu podrobností a důležitým faktorem se může stát rovněž vývoj na bojišti.



Jednou z klíčových zemí, které by z případné dohody mohly těžit, je Slovensko. Premiér Robert Fico v květnu po návštěvě Ázerbájdžánu uvedl, že bude záviset na výsledku jednání zúčastněných stran ohledně ekonomických a cenových podmínek tranzitu. Slovensko by podle něj mohlo část plynu z Ázerbájdžánu dovážet pro vlastní potřebu a část posílat do dalších zemí.



Rusko nyní do Evropy potrubím přes Ukrajinu dodává kolem 15 miliard metrů krychlových plynu ročně, hlavně na Slovensko a do Rakouska. Evropská komise (EK) se domnívá, že Evropská unie se s ukončením tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu dokáže vypořádat. Některé členské země EU jsou však skeptičtější a obávají se opakování energetické krize, píše Bloomberg.